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Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 11 taşınmazı özelleştirecek. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T09:42+0300
2022-04-12T09:42+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
taşınmaz
özelleştirme
resmi gazete
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İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.Bu kapsamda, İzmir'in Buca ilçesinde bir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki, Kırşehir’in merkez ilçesinde üç, Edirne'nin merkez ilçesinde iki, Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taşınmazın satışı yapılacak.Taşınmazların ihalesi için 1000 lira ve 15 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat tutarları ise 100 bin lira ile 12,5 milyon lira arasında değişiyor.İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek.İzmir, Kahramanmaraş ve Kırşehir'deki taşınmazlar için son teklifler 16 Mayıs'ta, Edirne, Ankara ve Muğla'dakiler için de 17 Mayıs'ta alınacak.İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/ozellestirme-idaresi-13-ildeki-37-tasinmazi-satisa-cikardi-1054869769.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, taşınmaz, özelleştirme, resmi gazete

Özelleştirme İdaresi 6 ildeki 11 taşınmazı satışa çıkardı

09:42 12.04.2022
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 6 ildeki 11 taşınmazı özelleştirecek.
İdarenin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu özelleştirme işlemi "satış" yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, İzmir'in Buca ilçesinde bir, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki, Kırşehir’in merkez ilçesinde üç, Edirne'nin merkez ilçesinde iki, Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir taşınmazın satışı yapılacak.
Taşınmazların ihalesi için 1000 lira ve 15 bin lira arasında değişen tutarlarda şartname bedeli belirlendi. Geçici teminat tutarları ise 100 bin lira ile 12,5 milyon lira arasında değişiyor.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" ve ardından "açık artırma" usulleriyle gerçekleştirilecek.
İzmir, Kahramanmaraş ve Kırşehir'deki taşınmazlar için son teklifler 16 Mayıs'ta, Edirne, Ankara ve Muğla'dakiler için de 17 Mayıs'ta alınacak.
İhalelere katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alarak ayrı ayrı teklif sunması ve ilgili belgeleri idarenin "Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine son teklif verme tarihi saat 18.00'e kadar elden teslim etmesi gerekiyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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Özelleştirme İdaresi 13 ildeki 37 taşınmazı satışa çıkardı
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