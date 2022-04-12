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https://tr.sputniknews.com/20220412/pendikte-genc-bir-kadin-kucagindaki-cocuguyla--bir-grup-saldirgan-tarafindan-darp-edildi--1055481652.html
Pendik’te genç bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte bir grup saldırgan tarafından darp edildi
Pendik’te genç bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte bir grup saldırgan tarafından darp edildi
Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup saldırgan, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T00:09+0300
2022-04-12T00:21+0300
türkiye
pendik
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
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İstanbul Pendik’te iddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darp etti. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla dövüldü.Genç kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar görgü tanığı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
türkiye
pendik
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pendik, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet

Pendik’te genç bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte bir grup saldırgan tarafından darp edildi

00:09 12.04.2022 (güncellendi: 00:21 12.04.2022)
© İHAPendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti
Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© İHA
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Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup saldırgan, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.
İstanbul Pendik’te iddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darp etti.
İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla dövüldü.
Genç kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar görgü tanığı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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