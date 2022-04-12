https://tr.sputniknews.com/20220412/pendikte-genc-bir-kadin-kucagindaki-cocuguyla--bir-grup-saldirgan-tarafindan-darp-edildi--1055481652.html

Pendik’te genç bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte bir grup saldırgan tarafından darp edildi

Pendik’te genç bir kadın kucağındaki çocuğuyla birlikte bir grup saldırgan tarafından darp edildi

Pendik’te sokak ortasında toplanan bir grup saldırgan, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T00:09+0300

2022-04-12T00:09+0300

2022-04-12T00:21+0300

türkiye

pendik

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

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İstanbul Pendik’te iddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darp etti. İhlas Haber Ajansı tarafından paylaşılan habere göre yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla dövüldü.Genç kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar görgü tanığı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

pendik

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pendik, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet