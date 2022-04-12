https://tr.sputniknews.com/20220412/peskov-rusya-bucadan-gelen-goruntulerin-hile-oldugunu-gerekceleri-ile-acikladi-1055509816.html

Peskov: Rusya, Buça'dan gelen görüntülerin hile olduğunu gerekçeleri ile açıkladı

Peskov: Rusya, Buça'dan gelen görüntülerin hile olduğunu gerekçeleri ile açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus askeri yetkililerin Buça’da olanlar ile ilgili kanıtları defalarca ortaya koyduğunu ve bunun bir hile olduğunu sistematik bir... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T22:22+0300

2022-04-12T22:22+0300

2022-04-12T22:24+0300

dmitriy peskov

ukrayna krizi

ukrayna krizi

buça

provokasyon

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rus askeri yetkililerin Buça’da olanlar ile ilgili kanıtları defalarca ortaya koyduğunu ve bunun bir hile olduğunu sistematik bir şekilde ve gerekçeleri ile açıkladığını söyledi.Peskov, “Birincisi, askeri yetkililerimiz gerçekler açısından uydu görüntülerinin fiziksel olarak bu tarihlerde çekilmiş olamayacağına dair kanıtları defalarca sundu. Bu uydu görüntülerinde tarihler, daha sonra oraya konuldu. Cesetler, orada kaldıkları zaman içinde bozulma belirtileri göstermesi gerekirken böyle bir şey görülmedi” diye konuştu.Rus askeri yetkililerin ‘çok sistematik bir şekilde ve gerekçeleri ile’ bunun bir hile olduğunu açıkladıklarını hatırlatan Peskov, “Görünüşe göre Aleksandr Grigoryeviç (Lukaşenko), bugün bunun bir hile olduğuna dair ek kanıtlar sundu. Belgeler özel servisler tarafından incelenecek” vurgusunu yaptı.‘Provokasyona sahte haberlerle karşılık vermiyoruz, doğruları söylüyoruz’Kremlin Sözcüsü, Buça’da sivillerin ölümüyle ilgili haberlere yanıt olarak Kremlin'in bu provokasyona sahte haberlerle karşılık vermeyip, doğruları söylediğini kaydetti.Peskov, ilgili soru karşısında, “Buna sahte haberlerle karşılık vermiyoruz, doğruları söylüyoruz” yanıtını verdi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kiev bölgesindeki Buça kentinde Rus askerlerin ‘suçlarının’ kanıtı olduğu iddiasıyla Kiev rejimi tarafından yayınlanan tüm fotoğraf ve video içeriklerinin sıradaki provokasyon olduğunu açıklamıştı.Rus askerlerin kentte kaldığı sürece hiçbir sivilin herhangi bir şiddet olayında ölmediğini vurgulayan bakanlık, tüm Rus birliklerinin daha 30 Mart tarihinde Buça’dan ayrıldıklarını, kentin kuzey çıkışlarının ise bloke edilmediğini, kentin güney kesimlerinin ise gece gündüz Ukrayna birlikleri tarafından ağır top, tank ve çok namlulu roketatar sistemleri ile bombalandığını ifade etmişti.

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dmitriy peskov, ukrayna krizi, buça, provokasyon