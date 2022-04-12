https://tr.sputniknews.com/20220412/prof-dr-aslanoglu-enflasyon-korumali-da-kur-korumali-gibi-cok-surdurulebilir-olamaz-1055498932.html

Prof. Dr. Aslanoğlu: Enflasyon korumalı da kur korumalı gibi çok sürdürülebilir olamaz

Prof. Dr. Aslanoğlu: Enflasyon korumalı da kur korumalı gibi çok sürdürülebilir olamaz

Prof. Dr. Aslanoğlu, kur korumalı mevduat hesabının etkinliği konusunda “Sürdürülebilirliği zor olduğu için alternatif arayışlar başladı sanıyorum. Enflasyon... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T15:07+0300

2022-04-12T15:07+0300

2022-04-12T15:07+0300

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Prof. Dr. Aslanoğlu: Enflasyon korumalı da kur korumalı gibi çok sürdürülebilir olamaz 12.04.2022 SEYİR HALİ

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, kur korumalı mevduat hesabının kur ve enflasyon konusunda etkinliği ve sürdürülebilirliğini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Prof. Dr. Aslanoğlu, kur korumalı mevduat hesabının hedeflerine ulaşmadaki etkinliği ve riskleri konusunda “Kur korumalı mevduat amacına ulaştı mı? Aralık ayına geri dönecek olursak eğer o tarihten bu tarihe gelene kadar kurların çok sert yukarı gitme ihtimali olan bir dönemdeydik. O süreçte atılan bu adım bir süreliğine bu riski azalttı. Azaltmasına rağmen yine ilk üç ayın sonunda hazineye yük getirecek bir makro sonuç da ortaya çıktı. Kurdan kaynaklanabilecek riskle karşılaştırırsak bunun ilk aşamada bu amacına ulaştığını söyleyebiliriz fakat kritik nokta sürdürülebilirliği. Sanıyorum zaten şu anda daha iyi anlaşılıyor. Kur korumalı mevduat enflasyona karşı bir koruma zaten sağlamıyordu. Sonuçla ilgilenen bir adımdı. Bunun sürdürülebilirliği zor olduğu için şimdi alternatif arayışları başladı sanıyorum. Hatta daha fazla büyümemesi yönünde de bir beklenti oluşuyor gibi gözüküyor çünkü bu kur riski hazineye ciddi bir risk oluşturuyor” diye konuştu.‘Türk tasarruf sahibinin tasarrufu enflasyondan korumaktan ziyade enflasyon yaratmayan politikalara ihtiyacı var’Vatandaş ve tasarruf sahiplerinin enflasyon kayıplarının farkında olduğunu belirten Prof. Dr. Aslanoğlu, öngörülen yeni tasarruf enstrümanlarını “Uzun süredir vatandaş ve tasarruf sahibi enflasyona karşı çok ciddi kaybettiğini görüyor. Bunu telafiye yönelik uzun süredir ‘olabilir’ denilen bir seçenek sanırım daha fazla netleşti. Buna ilişkin araçlar yakında devreye girebilir. Bir süreliğine mevduatların aynı kur korumalıda olduğu gibi o ayki enflasyon farkı Hazine tarafından karşılanması taahhüt edilebilir ya da bunun genel örneklerinde olduğu gibi bono-tahviller çıkarılabilir. Vatandaşa yönelik üç ve altı aylık tasarrufa, kısa değil 3-5 aylık süreç için vatandaşı bu yöne yöneltmeye çalışacaklar. Enflasyonu kapatacak, enflasyon kadar en azından farkı ödeyecek bir borçlanma senedi çıkarma gibi gözüküyor. Enflasyon korumalı enstrümanlar da kur korumalı mevduat gibi çok sürdürülebilir olamaz. Türk tasarruf sahibinin tasarrufu enflasyondan korumaktan ziyade enflasyon yaratmayan politikalara ihtiyacı var. Şu aşamada kaybı telafi etmeye yönelik maliyetini Hazine’ye çıkaran bir önlem gibi gözükebilir” diye yorumladı.‘25-30 puanlık bir düşüş bir yıllık bir süreç içerisinde olabilir’Prof. Dr. Aslanoğlu, önümüzdeki yıl enflasyonun gidişatı için “Enflasyon tahmini aslında çok kolay değil çünkü bizim kontrol edemediğimiz birçok unsur var. Bir tanesi dünyadaki enerji ve gıda fiyatlarıdır. Ukrayna meselesinin gıdada etkisini önümüzdeki aylarda daha fazla görebiliriz. Bizim için de ciddi bir risk olmaya devam ediyor. Enerji tarafında da benzer bir sıkıntı var ama genel olarak baktığımızda enflasyon endeksli enstrümanlar, savaş meselesinin biraz yatışarak turizmde en azından kısmen beklendiği kadar kötü gitmeyecek bir manzara durumunda 65-70 arası bir enflasyondan bir geri dönüş olabilir ama Aralık’a kadar çok sınırlı olur. Baz etkisiyle belki 10-12 puan, sonraki aylarda 15-16 puana yakın bir düşüş söz konusu olabilir. 25-30 puanlık bir düşüş bir yıllık bir süreç içerisinde olabilir” tahmininde bulundu.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, enflasyon, kur korumalı tl mevduat, yatırım, ekonomi, gıda, enerji, аудио