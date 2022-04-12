https://tr.sputniknews.com/20220412/putin-rusya-ve-belarusun-tecrit-edilmesine-izin-vermeyecegiz-1055499564.html

Putin: Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesine izin vermeyeceğiz

Putin: Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesine izin vermeyeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlara ilişkin, Rusya ile Belarus’un bu şekilde tecrit edilmesine yönelik girişimlere izin... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T15:26+0300

2022-04-12T15:26+0300

2022-04-12T16:06+0300

vladimir putin

ukrayna krizi

aleksandr lukaşenko

ukrayna

operasyon

belarus

rusya

tecrit

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Rusya lideri Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile ülkesinin Amur bölgesinde gerçekleştirdiği görüşme sonrasında, yaptırımlar ile Rusya ve Belarus’un tecrit edilmesi girişimlerine karşı koyacaklarını kaydetti. Putin, “Batı, Rusya ve Belarus’a karşı topyekün yaptırım savaşı açmışken iki ülkenin aralarındaki entegrasyonu güçlendirmesi çok mühim” dedi.Rusya Devlet Başkanı, görüşmeleri sırasında Lukaşenko’yu Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin nasıl ilerlediği konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Putin, Ukrayna tarafı ile barış görüşmelerinin başlamış olmasının büyük ölçüde Lukaşenko’nun sayesinde olduğunu belirtti ve Belarus’un ‘harika bir müzakere alanı’ olduğunu ifade etti.Rusya-Ukrayna delegasyonlarının gerçekleştirdiği yüz yüze barış görüşmelerinin ilk üç turu Belarus topraklarında düzenlenmişti.'Rusya'nın bundan başka seçeneği yoktu'Rusya lideri, ülkesinin askeri operasyon sürdürdüğü Ukrayna’da yaşananları trajedi olarak tanımladı ve “Ukrayna’da olanlar bir trajedi, fakat Rusya’nın bundan başka seçeneği yoktu” ifadelerini kullandı.Putin, “Rusya’ya karşı başlatılan yaptırımsal yıldırım harekatı başarısız oldu, Rusya’nın sanayisi ve finans sistemi hâlâ işliyor. Ekonomimiz ve finans sistemimiz sağlam bir biçimde ayakları üstünde duruyor” diye ekledi.Rusya Devlet Başkanı, batı ülkelerinin, Rusya’ya dönük yaptırımları konusunda, ‘eninde sonunda sağduyunun üstün geleceğine inandığını’ kaydetti ve Rusya ekonomisininse yaptırımlar nedeniyle oluşan yeni duruma adapte olacağından şüphesi olmadığını belirtti.Putin, Ukrayna operasyonu yüzünden ülkesine uygulanan yaptırımlara ilişkin ayrıca, “Her şey, zincir halkalarının birbirine bağlanmış olması gibi birbirlerine bağlı. Partnerlerimiz durumu daha da kötüye götürürlerse, durum onlar için de kötüleşecek” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220412/putin-rus-gucleri-ukraynada-cesurca-ve-etkili-bicimde-gorev-yapiyor-1055491141.html

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vladimir putin, aleksandr lukaşenko, ukrayna, operasyon, belarus, rusya, tecrit