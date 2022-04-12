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https://tr.sputniknews.com/20220412/putin-ve-lukasenko-ortak-savunma-alaninin-olusturulmasini-degerlendirdi-1055504952.html
Putin ve Lukaşenko, ortak savunma alanının oluşturulmasını değerlendirdi
Putin ve Lukaşenko, ortak savunma alanının oluşturulmasını değerlendirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yla görüşmede ortak savunma alanının oluşturulmasını ve ülkelerinin güvenliğinin... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T18:23+0300
2022-04-12T18:29+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
rusya
ukrayna krizi
belarus
vladimir putin
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Putin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Görüşme sırasında ayrıca tek savunma alanının oluşturulmasını ve ülkelerimizin güvenliğinin sağlanmasını değerlendirdik, Batı sınırlarını korumaya yönelik tedbirleri ve askeri teknik işbirliğinin gidişatını analiz ettik, ortak tatbikatlar planını netleştirdik” ifadesini kullandı.Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus’a karşı açtığı total yaptırım savaşı bağlamında, Birleşik Devleti kapsamındaki entegrasyonu derinleştirmenin önemli olduğunu söyleyen Putin, “Bu konuda Aleksandr Grigoryeviç ile hemfikiriz. Ülkelerimizin kalkınmasını frenlemeye veya yapay yollarla ülkelerimiz dünya ekonomisinden izole etmeye yönelik her türlü çabaya ortaklaşa karşı koymaya devam edeceğiz” dedi.Yaptırımların, iki ülkeyi dünyanın geri kalanından izole edemeyeceğini kaydeden Putin, “Rusya ve Belarus ekonomik ve geleneksel olarak aralarında birçok bağla birbirine bağlı. Buna, sanayideki işbirliği de dahil. Ülkelerimize yönelik bu numara geçmeyecek” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220412/lukasenko-bucadaki-provokasyonda-ingilizlerin-parmagi-var-1055503901.html
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aleksandr lukaşenko, rusya, ukrayna krizi, belarus, vladimir putin

Putin ve Lukaşenko, ortak savunma alanının oluşturulmasını değerlendirdi

18:23 12.04.2022 (güncellendi: 18:29 12.04.2022)
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’yla görüşmede ortak savunma alanının oluşturulmasını ve ülkelerinin güvenliğinin sağlanmasını değerlendirdiklerini belirtti.
Putin, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, “Görüşme sırasında ayrıca tek savunma alanının oluşturulmasını ve ülkelerimizin güvenliğinin sağlanmasını değerlendirdik, Batı sınırlarını korumaya yönelik tedbirleri ve askeri teknik işbirliğinin gidişatını analiz ettik, ortak tatbikatlar planını netleştirdik” ifadesini kullandı.
Batı ülkelerinin Rusya ve Belarus’a karşı açtığı total yaptırım savaşı bağlamında, Birleşik Devleti kapsamındaki entegrasyonu derinleştirmenin önemli olduğunu söyleyen Putin, “Bu konuda Aleksandr Grigoryeviç ile hemfikiriz. Ülkelerimizin kalkınmasını frenlemeye veya yapay yollarla ülkelerimiz dünya ekonomisinden izole etmeye yönelik her türlü çabaya ortaklaşa karşı koymaya devam edeceğiz” dedi.
Yaptırımların, iki ülkeyi dünyanın geri kalanından izole edemeyeceğini kaydeden Putin, “Rusya ve Belarus ekonomik ve geleneksel olarak aralarında birçok bağla birbirine bağlı. Buna, sanayideki işbirliği de dahil. Ülkelerimize yönelik bu numara geçmeyecek” ifadesini kullandı.
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