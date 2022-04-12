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https://tr.sputniknews.com/20220412/putinden-lukasenkoya-albay-rutbesi-verme-sozu-1055505118.html
Putin’den Lukaşenko’ya albay rütbesi verme sözü
Putin’den Lukaşenko’ya albay rütbesi verme sözü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya albay rütbesini vermeyi vaat etti. Lukaşenko, “İyi olur” dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T18:34+0300
2022-04-12T18:32+0300
dünya
rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
albay
rütbe
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Lukaşenko, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ben de albay rütbesi alsam iyi olur. Gerçek şu ki Putin bana söz verdi, ama hala rütbeyi vermedi” diyerek güldü.Putin, “Söz verdiysem yapacağım” dedi.Rus lider, “Aslında Aleksandr Grigoryeviç, başka ülkenin liderinin elinden rütbe almaya ihtiyaç duymuyor. Kendisi zaten büyük reis” diye ekledi.Kendisinin general rütbesine sahip olmadığını söyleyen Putin, buna rağmen büyük sadakatle halkına hizmet ettiğini kaydederek, “Askeri rütbeler her şeyden önce askerlere lazım” dedi.
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, albay, rütbe

Putin’den Lukaşenko’ya albay rütbesi verme sözü

18:34 12.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya albay rütbesini vermeyi vaat etti. Lukaşenko, “İyi olur” dedi.
Lukaşenko, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ben de albay rütbesi alsam iyi olur. Gerçek şu ki Putin bana söz verdi, ama hala rütbeyi vermedi” diyerek güldü.
Putin, “Söz verdiysem yapacağım” dedi.
Rus lider, “Aslında Aleksandr Grigoryeviç, başka ülkenin liderinin elinden rütbe almaya ihtiyaç duymuyor. Kendisi zaten büyük reis” diye ekledi.
Kendisinin general rütbesine sahip olmadığını söyleyen Putin, buna rağmen büyük sadakatle halkına hizmet ettiğini kaydederek, “Askeri rütbeler her şeyden önce askerlere lazım” dedi.
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