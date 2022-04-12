https://tr.sputniknews.com/20220412/putinden-lukasenkoya-albay-rutbesi-verme-sozu-1055505118.html

Putin’den Lukaşenko’ya albay rütbesi verme sözü

Putin’den Lukaşenko’ya albay rütbesi verme sözü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko’ya albay rütbesini vermeyi vaat etti. Lukaşenko, “İyi olur” dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T18:34+0300

2022-04-12T18:34+0300

2022-04-12T18:32+0300

dünya

rusya

belarus

vladimir putin

aleksandr lukaşenko

albay

rütbe

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Lukaşenko, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ben de albay rütbesi alsam iyi olur. Gerçek şu ki Putin bana söz verdi, ama hala rütbeyi vermedi” diyerek güldü.Putin, “Söz verdiysem yapacağım” dedi.Rus lider, “Aslında Aleksandr Grigoryeviç, başka ülkenin liderinin elinden rütbe almaya ihtiyaç duymuyor. Kendisi zaten büyük reis” diye ekledi.Kendisinin general rütbesine sahip olmadığını söyleyen Putin, buna rağmen büyük sadakatle halkına hizmet ettiğini kaydederek, “Askeri rütbeler her şeyden önce askerlere lazım” dedi.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, albay, rütbe