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Rekabet Kurulu'ndan Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası
Rekabet Kurulu'ndan Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası
Rekabet Kurulu, Nadir Kitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T12:25+0300
2022-04-12T12:36+0300
rekabet kurulu
türkiye
kitap
para cezası
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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Rekabet Kurulu'nca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/rekabet-kurumundan-digiturke-7-milyon-tl-ceza-1052950397.html
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rekabet kurulu, kitap, para cezası

Rekabet Kurulu'ndan Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası

12:25 12.04.2022 (güncellendi: 12:36 12.04.2022)
© AARekabet Kurulu
Rekabet Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, Nadir Kitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi.
Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulu'nca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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