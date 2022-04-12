https://tr.sputniknews.com/20220412/rekabet-kurulundan-nadir-kitapa-346-bin-765-lira-idari-para-cezasi-1055492891.html

Rekabet Kurulu'ndan Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası

Rekabet Kurulu'ndan Nadir Kitap'a 346 bin 765 lira idari para cezası

Rekabet Kurulu, Nadir Kitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'ye 346 bin 765 lira idari para cezası verdi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T12:25+0300

2022-04-12T12:25+0300

2022-04-12T12:36+0300

rekabet kurulu

türkiye

kitap

para cezası

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, NadirKitap Bilişim ve Reklamcılık A.Ş.'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığının tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Rekabet Kurulu'nca, NadirKitap'ın satıcı üyelerinin www.nadirkitap.com'a yükledikleri kitap verilerine erişimi ve bu verilerin taşınabilirliğini haklı bir gerekçe olmadan engellemek suretiyle Kanun'un 6. maddesi çerçevesinde hakim durumunu kötüye kullandığına, bu nedenle söz konusu şirkete 346 bin 765 lira idari para cezası verilmesi kararı aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/rekabet-kurumundan-digiturke-7-milyon-tl-ceza-1052950397.html

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