https://tr.sputniknews.com/20220412/rus-kozmonotlar-uluslararasi-uzay-istasyonundan-rus-halkinin-kozmonotluk-gununu-kutladi-1055482947.html
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Rus halkının Kozmonotluk Gününü kutladı
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Rus halkının Kozmonotluk Gününü kutladı
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Deniz Matveyev ve Sergey Korsakov, Rus halkının Kozmonotluk Gününü kutladı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T01:03+0300
2022-04-12T01:03+0300
2022-04-12T01:02+0300
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rusya
oleg artemyev
roscosmos
rusya federal uzay ajansı roscosmos
deniz matveyev
sergey korsakov
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Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) yayınladığı videoda Artemyev, “Sevgili arkadaşlar! Altmış bir yıl önce ülkemiz bilinmeyenin tanınmasına, evrenin insan tarafından fethine doğru bir adım daha attı. Tarihte yeni bir sayfa, insanlı uzay uçuşlarının tarihi sayfası açıldı ve bu kahramanca sayfayı ilk açan yurttaşımız Yuriy Alekseyeviç Gagarin oldu” diye konuştu.Matveyev ise Gagarin'in uçuşunun birçok uzmanın, çalışan mühendis ve tasarımcının özverili çalışmalarının zirvesi olduğuna, yerli bilim ve teknolojinin tüm dünyaya üstünlüğünü kanıtladığına dikkat çekti.Son olarak konuşan Korsakov, “Yuriy Gagarin sayesinde ilkiz ve onun bu kahramanlığını asla unutmayacağız. Bu böyleydi, şimdi böyle ve böyle olacak. Uzay araştırmalarının yararına çalışan ve çalışmaya devam eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.Rusya bu yıl, ilk insanlı uzay uçuşunun 61. yıldönümünü kutluyor. 12 Nisan 1961’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuriy Gagarin, dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanına sahip oldu.1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü 12 Nisan’da kutlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210412/yuriy-gagarinin-60-yil-onceki-uzay-yolculugu-hakkinda-bilinmesi-gereken-dort-sey-1044250412.html
https://tr.sputniknews.com/20220412/rus-kozmonot-yuri-gagarin-61-yil-once-bugun-uzaya-cikan-ilk-insan-oldu--1055482436.html
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rusya kozmonotluk federasyonu, kozmonot, rusya, oleg artemyev, roscosmos, rusya federal uzay ajansı roscosmos, deniz matveyev , sergey korsakov
Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Rus halkının Kozmonotluk Gününü kutladı
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonotlar Oleg Artemyev, Deniz Matveyev ve Sergey Korsakov, Rus halkının Kozmonotluk Gününü kutladı.
Rusya Federal Uzay Ajansı’nın (Roscosmos) yayınladığı videoda Artemyev, “Sevgili arkadaşlar! Altmış bir yıl önce ülkemiz bilinmeyenin tanınmasına, evrenin insan tarafından fethine doğru bir adım daha attı. Tarihte yeni bir sayfa, insanlı uzay uçuşlarının tarihi sayfası açıldı ve bu kahramanca sayfayı ilk açan yurttaşımız Yuriy Alekseyeviç Gagarin oldu” diye konuştu.
Matveyev ise Gagarin'in uçuşunun birçok uzmanın, çalışan mühendis ve tasarımcının özverili çalışmalarının zirvesi olduğuna, yerli bilim ve teknolojinin tüm dünyaya üstünlüğünü kanıtladığına dikkat çekti.
Son olarak konuşan Korsakov, “Yuriy Gagarin sayesinde ilkiz ve onun bu kahramanlığını asla unutmayacağız. Bu böyleydi, şimdi böyle ve böyle olacak. Uzay araştırmalarının yararına çalışan ve çalışmaya devam eden herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Rusya bu yıl, ilk insanlı uzay uçuşunun 61. yıldönümünü kutluyor. 12 Nisan 1961’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) vatandaşı Yuriy Gagarin, dünyanın ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirerek uzaya giden ilk kozmonot unvanına sahip oldu.
1962 yılından beri Rusya’da her yıl Kozmonotluk Günü olarak, 1969 yılından itibaren ise, dünyada Uluslararası Havacılık ve Kozmonotluk Günü 12 Nisan’da kutlanıyor.