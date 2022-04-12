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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-disisleri-bakanligindan-rus-diplomatlarin-hirvatistandan-sinir-disi-edilmesine-protesto--1055506581.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus diplomatların Hırvatistan'dan sınır dışı edilmesine protesto
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus diplomatların Hırvatistan'dan sınır dışı edilmesine protesto
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 24 Rus diplomatın Hırvatistan'dan sınır dışı edilmesini protesto ederek, bu hasmane adımın doğuracağı sonuçlar ile... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T19:40+0300
2022-04-12T19:37+0300
ukrayna krizi
rusya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında Rusya’nın Zagreb Büyükelçiliği’nin 24 çalışanının sınır dışı edilmesinin doğuracağı sonuçlar ile ilgili sorumluluğun tamamen Hırvat tarafına ait olduğunu ifade etti.Açıklamada, “Rus-Hırvat ilişkilerinin tamamı üzerinde yıkıcı etkisi olan bu kesinlikle düşmanca ve herhangi bir motivasyonu olmayan adımı kararlılıkla protesto ediyoruz. Bu Rus karşıtı eylemin sonuçları ile ilgili sorumluluk tamamen Hırvat tarafına aittir. Karşı önlemler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.Daha önce Hırvatistan’ın 18 diplomat ve 6 idari-teknik personel olmak üzere Rus Büyükelçiliği’nin 24 çalışanını sınır dışı ettiği bildirilmişti. Daha sonra Rusya’nın Zagreb Büyükelçisi Andrey Nesterenko, Hırvatistan’dan sınır dışı edilen Rus diplomatların 25 Nisan’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini açıklamıştı.
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rusya, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Rus diplomatların Hırvatistan'dan sınır dışı edilmesine protesto

19:40 12.04.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, 24 Rus diplomatın Hırvatistan'dan sınır dışı edilmesini protesto ederek, bu hasmane adımın doğuracağı sonuçlar ile ilgili tüm sorumluluğun Hırvat tarafına ait olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuya ilişkin açıklamasında Rusya’nın Zagreb Büyükelçiliği’nin 24 çalışanının sınır dışı edilmesinin doğuracağı sonuçlar ile ilgili sorumluluğun tamamen Hırvat tarafına ait olduğunu ifade etti.
Açıklamada, “Rus-Hırvat ilişkilerinin tamamı üzerinde yıkıcı etkisi olan bu kesinlikle düşmanca ve herhangi bir motivasyonu olmayan adımı kararlılıkla protesto ediyoruz. Bu Rus karşıtı eylemin sonuçları ile ilgili sorumluluk tamamen Hırvat tarafına aittir. Karşı önlemler alınacaktır” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Hırvatistan’ın 18 diplomat ve 6 idari-teknik personel olmak üzere Rus Büyükelçiliği’nin 24 çalışanını sınır dışı ettiği bildirilmişti. Daha sonra Rusya’nın Zagreb Büyükelçisi Andrey Nesterenko, Hırvatistan’dan sınır dışı edilen Rus diplomatların 25 Nisan’a kadar ülkeden ayrılmaları gerektiğini açıklamıştı.
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