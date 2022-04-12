https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-kirim-kiyilarinda-ukraynaya-ait-bayraktar-ihasini-vurdu--1055488560.html

Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu

Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’ndan bir fırkateynden fırlatılan iki füze ile Kırım’ın batı kıyıları üzerindeki Ukrayna... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T10:08+0300

2022-04-12T10:08+0300

2022-04-12T10:09+0300

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Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz Filosu mürettebatı, Ştil füze savunma sisteminden fırlatılan iki füze ile Kırım yarımadasının batı kıyılarında Bayraktar İHA’sını imha etti” ifadeleri kullanıldı. Uçağın Rus savaş gemisinden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Rus gemisi Karadeniz Filosu’na ait gemilerin eylemleriyle ilgili keşif görevi yürütüyordu. Bakanlık, İHA’nın imha edildiği anların görüntülerini de yayınladı.

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rusya, iha, kırım, ukrayna, bayraktar