https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-kirim-kiyilarinda-ukraynaya-ait-bayraktar-ihasini-vurdu--1055488560.html
Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu
Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’ndan bir fırkateynden fırlatılan iki füze ile Kırım’ın batı kıyıları üzerindeki Ukrayna... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:08+0300
2022-04-12T10:08+0300
2022-04-12T10:09+0300
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bayraktar
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Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz Filosu mürettebatı, Ştil füze savunma sisteminden fırlatılan iki füze ile Kırım yarımadasının batı kıyılarında Bayraktar İHA’sını imha etti” ifadeleri kullanıldı. Uçağın Rus savaş gemisinden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Rus gemisi Karadeniz Filosu’na ait gemilerin eylemleriyle ilgili keşif görevi yürütüyordu. Bakanlık, İHA’nın imha edildiği anların görüntülerini de yayınladı.
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rusya, iha, kırım, ukrayna, bayraktar
Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu
10:08 12.04.2022 (güncellendi: 10:09 12.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’ndan bir fırkateynden fırlatılan iki füze ile Kırım’ın batı kıyıları üzerindeki Ukrayna ordusuna ait bir Bayraktar İHA’sı vuruldu.
Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz Filosu mürettebatı, Ştil füze savunma sisteminden fırlatılan iki füze ile Kırım yarımadasının batı kıyılarında Bayraktar İHA’sını imha etti” ifadeleri kullanıldı.
Uçağın Rus savaş gemisinden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Rus gemisi Karadeniz Filosu’na ait gemilerin eylemleriyle ilgili keşif görevi yürütüyordu.
Bakanlık, İHA’nın imha edildiği anların görüntülerini de yayınladı.