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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-kirim-kiyilarinda-ukraynaya-ait-bayraktar-ihasini-vurdu--1055488560.html
Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu
Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’ndan bir fırkateynden fırlatılan iki füze ile Kırım’ın batı kıyıları üzerindeki Ukrayna... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:08+0300
2022-04-12T10:09+0300
ukrayna krizi
rusya
iha
kırım
ukrayna
bayraktar
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Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz Filosu mürettebatı, Ştil füze savunma sisteminden fırlatılan iki füze ile Kırım yarımadasının batı kıyılarında Bayraktar İHA’sını imha etti” ifadeleri kullanıldı. Uçağın Rus savaş gemisinden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Rus gemisi Karadeniz Filosu’na ait gemilerin eylemleriyle ilgili keşif görevi yürütüyordu. Bakanlık, İHA’nın imha edildiği anların görüntülerini de yayınladı.
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rusya, iha, kırım, ukrayna, bayraktar

Rusya, Kırım kıyılarında Ukrayna’ya ait Bayraktar İHA’sını vurdu

10:08 12.04.2022 (güncellendi: 10:09 12.04.2022)
© Sputnik / Алексей МайшевRusya'nın Ukrayna operasyonu
Rusya'nın Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Karadeniz Filosu’ndan bir fırkateynden fırlatılan iki füze ile Kırım’ın batı kıyıları üzerindeki Ukrayna ordusuna ait bir Bayraktar İHA’sı vuruldu.
Bakanlığın açıklamasında, “Karadeniz Filosu mürettebatı, Ştil füze savunma sisteminden fırlatılan iki füze ile Kırım yarımadasının batı kıyılarında Bayraktar İHA’sını imha etti” ifadeleri kullanıldı.
Uçağın Rus savaş gemisinden 30 kilometre uzaklıkta bulunduğu kaydedildi. Rus gemisi Karadeniz Filosu’na ait gemilerin eylemleriyle ilgili keşif görevi yürütüyordu.
Bakanlık, İHA’nın imha edildiği anların görüntülerini de yayınladı.
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