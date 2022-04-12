https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-2-ukrayna-ihasini-dusurdu-1055507633.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T20:32+0300
2022-04-12T20:32+0300
2022-04-12T20:37+0300
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rusya savunma bakanlığı
konaşenkov
ukrayna krizi
ukrayna
igor konaşenkov
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, Oçakov ve Nikolayev yerleşimleri üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdü” dedi.‘Ukrayna’nın 38 askeri unsuru imha edildi’Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçaklar ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurduğunu kaydetti.Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi, Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurdu. Bunlar arasında Lugansk bölgesindeki Toşkovka mühimmat deposunun yanı sıra, Ukrayna'nın Glazunovka, Pyatigorsk ve Prişib yerleşimlerindeki 8 askeri teçhizat yığınağı bulunuyor” diye konuştu. ‘Ukrayna’ya ait 130 uçak imha edildi’Konaşenkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak ve 445 insansız hava aracının imha edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
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rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna, igor konaşenkov
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Ukrayna İHA'sını düşürdü
20:32 12.04.2022 (güncellendi: 20:37 12.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdüğünü belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, Oçakov ve Nikolayev yerleşimleri üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdü” dedi.
‘Ukrayna’nın 38 askeri unsuru imha edildi’
Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçaklar ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurduğunu kaydetti.
Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi, Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurdu. Bunlar arasında Lugansk bölgesindeki Toşkovka mühimmat deposunun yanı sıra, Ukrayna'nın Glazunovka, Pyatigorsk ve Prişib yerleşimlerindeki 8 askeri teçhizat yığınağı bulunuyor” diye konuştu.
‘Ukrayna’ya ait 130 uçak imha edildi’
Konaşenkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak ve 445 insansız hava aracının imha edildiğini belirterek, şöyle devam etti:
“Özel askeri harekatın başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 130 uçak, 99 helikopter, 244 uçaksavar füze sistemi, 445 insansız hava aracı (İHA), 2 bin 153 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 241 çok namlulu roketatar sistemi, 924 sahra ve havan topu ile 2 bin 63 adet özel askeri araç imha edildi.”