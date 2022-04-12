https://tr.sputniknews.com/20220412/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-sistemleri-2-ukrayna-ihasini-dusurdu-1055507633.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma sistemleri 2 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'nın güneyindeki Nikolayev bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T20:32+0300

2022-04-12T20:32+0300

2022-04-12T20:37+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

konaşenkov

ukrayna krizi

ukrayna

igor konaşenkov

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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonuna ilişkin son rakamları açıklayan Konaşenkov, “Rus hava savunma sistemleri, Oçakov ve Nikolayev yerleşimleri üzerinde Ukrayna ordusuna ait 2 insansız hava aracını düşürdü” dedi.‘Ukrayna’nın 38 askeri unsuru imha edildi’Konaşenkov, Rusya’ya ait taktik uçaklar ve savaş jetlerinin Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurduğunu kaydetti.Rus komutan, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri operasyonel taktik birimi, Ukrayna’nın 38 askeri unsurunu daha vurdu. Bunlar arasında Lugansk bölgesindeki Toşkovka mühimmat deposunun yanı sıra, Ukrayna'nın Glazunovka, Pyatigorsk ve Prişib yerleşimlerindeki 8 askeri teçhizat yığınağı bulunuyor” diye konuştu. ‘Ukrayna’ya ait 130 uçak imha edildi’Konaşenkov, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 130 uçak ve 445 insansız hava aracının imha edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

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rusya savunma bakanlığı, konaşenkov, ukrayna krizi, ukrayna, igor konaşenkov