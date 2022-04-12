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Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:18+0300
2022-04-12T10:18+0300
türkiye
kavga
şanlıurfa
sopa
türkiye
polis
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Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.4 kişi gözaltına alındıAmbulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/iftar-sonrasi-komsular-arasinda-tasli-sopali-kavga-8-yarali--1055480769.html
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kavga, şanlıurfa, sopa, türkiye, polis

Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı

10:18 12.04.2022
© DHAŞanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.
Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.
Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.

4 kişi gözaltına alındı

Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iftar sonrası komşular arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 8 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2022
TÜRKİYE
İftar sonrası komşular arasında taşlı sopalı kavga: 8 yaralı
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