https://tr.sputniknews.com/20220412/sanliurfada-cocuklari-tartisan-aileler-arasinda-kavga-cikti-14-yarali-4-gozalti-1055488983.html
Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T10:18+0300
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şanlıurfa
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polis
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Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.4 kişi gözaltına alındıAmbulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220411/iftar-sonrasi-komsular-arasinda-tasli-sopali-kavga-8-yarali--1055480769.html
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Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.
Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.
Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.
4 kişi gözaltına alındı
Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.