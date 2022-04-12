https://tr.sputniknews.com/20220412/sanliurfada-cocuklari-tartisan-aileler-arasinda-kavga-cikti-14-yarali-4-gozalti-1055488983.html

Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da çocukları tartışan aileler arasında kavga çıktı: 14 yaralı, 4 gözaltı

Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T10:18+0300

2022-04-12T10:18+0300

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türkiye

kavga

şanlıurfa

sopa

türkiye

polis

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Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.4 kişi gözaltına alındıAmbulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220411/iftar-sonrasi-komsular-arasinda-tasli-sopali-kavga-8-yarali--1055480769.html

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