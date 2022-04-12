https://tr.sputniknews.com/20220412/sanliurfada-il-goc-idaresine-tasli-saldiri-1055486337.html

Şanlıurfa'da il göç idaresine taşlı saldırı

Şanlıurfa'da il göç idaresine taşlı saldırı

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 15 kişi gözaltına... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T07:24+0300

2022-04-12T07:24+0300

2022-04-12T07:24+0300

türkiye

şanlıurfa

göç idaresi

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055486312_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e42fcf66c3373300fddafbb1f609e88e.jpg

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi.İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı.Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan 15 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

şanlıurfa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şanlıurfa, göç idaresi, saldırı