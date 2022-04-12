https://tr.sputniknews.com/20220412/sanliurfada-il-goc-idaresine-tasli-saldiri-1055486337.html
Şanlıurfa'da il göç idaresine taşlı saldırı
Şanlıurfa'da il göç idaresine taşlı saldırı
Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 15 kişi gözaltına... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T07:24+0300
2022-04-12T07:24+0300
2022-04-12T07:24+0300
türkiye
şanlıurfa
göç idaresi
saldırı
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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi.İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı.Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan 15 kişi gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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şanlıurfa, göç idaresi, saldırı
Şanlıurfa'da il göç idaresine taşlı saldırı
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Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşla saldırması sonucu 2 güvenlik görevlisi yaralandı. 15 kişi gözaltına alındı.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi.
İddiaya göre, randevusuz işlem yapmak isteyen yabancı bir grup, görevlilerle tartıştı. Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı.
Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan 15 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.