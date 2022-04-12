https://tr.sputniknews.com/20220412/servisten-cikan-arac-park-edildikten-sonra-alev-aldi-1055500427.html
Servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı
Servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı
Aksaray'da oto sanayiinde bakımdan çıktıktan ve akabinde sahibi tarafından evin önüne park edildikten sonra motor kısmından alev alan LPG'li otomobil yandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:52+0300
2022-04-12T15:52+0300
2022-04-12T15:52+0300
türkiye
türkiye
aksaray
yangın
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Aksaray'da, arabasını sanayiden alan Abdullah Demir LPG'li otomobilini evinin önüne park etti. Sanayide gaz ayarı yeni yapılan otomobil park halinde iken motor kısmından aniden alev aldı.Sokak arasında oyun oynayan çocukların kaput kısmından çıkan dumanı fark ederek araç sahibini haber vermesi üzerine aracının yandığını gören Abdullah Demir durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük bazlı su ile aracın motor kısmında söndürme çalışmaları yaparken, aynı zamanda da aracın LPG tüpü söküldü. Köpük bazlı su ile söndürülen otomobilin motor kısmı ve ön kısmı tamamen yanarken, aracın soğutma çalışmaları yapıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220408/tuzladaki-askeri-alanda-yangin-cikti-1055403367.html
türkiye
aksaray
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türkiye, aksaray, yangın
Servisten çıkan araç park edildikten sonra alev aldı
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Aksaray'da oto sanayiinde bakımdan çıktıktan ve akabinde sahibi tarafından evin önüne park edildikten sonra motor kısmından alev alan LPG'li otomobil yandı.
Aksaray'da, arabasını sanayiden alan Abdullah Demir LPG'li otomobilini evinin önüne park etti. Sanayide gaz ayarı yeni yapılan otomobil park halinde iken motor kısmından aniden alev aldı.
Sokak arasında oyun oynayan çocukların kaput kısmından çıkan dumanı fark ederek araç sahibini haber vermesi üzerine aracının yandığını gören Abdullah Demir durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük bazlı su ile aracın motor kısmında söndürme çalışmaları yaparken, aynı zamanda da aracın LPG tüpü söküldü. Köpük bazlı su ile söndürülen otomobilin motor kısmı ve ön kısmı tamamen yanarken, aracın soğutma çalışmaları yapıldı. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.