'Son iş başvurumda asgari ücretin 1500 lirasını her ay iade edeceksin sigorta da yok dediler'

“Pandemi sırasında işsiz kalınca bir seramik fabrikasında çalışmaya başladım. Üzerime seramik kolisi düşünce 6 ay iş göremez raporu verildi ama o altı ay için beş kuruş para alamadım. Aramadığım kimse kalmadı. Valilik, Çalışma Bakanlığı, İşkur hiçkimse yardımcı olmadı. Bana 300 lira para verip gönderdiler. 2 buçuk yıldır iş arıyorum. Artık günlük işler yaparak eve ekmek getirmek zorundayım. Bu sabah hale gittim kamyon indirdim 150 lira para kazandım. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. İki kez elektriğim kesildi. Bugün de doğalgazımı kestiler. Suyum da kesilmek üzere. İş başvurusu yapmak için harcayacağım yol parasını hesaplamak zorundayım. Bana ‘biz sizi ararız’ diye en nefret ettiğim cümleyle umut veriyorlar. Ama sonuç sıfır.”