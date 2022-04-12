'Son iş başvurumda asgari ücretin 1500 lirasını her ay iade edeceksin sigorta da yok dediler'
20:41 12.04.2022 (güncellendi: 20:43 12.04.2022)
2.5 yıldır iş arayan Bülent: “Son iş başvurumda asgari ücretin 1500 lirasını her ay iade edeceksin sigorta da yok dediler”
TÜİK, şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik geçen aya oranla yüzde 0.5 azaldı. 2 buçuk yıldır iş arayan Bülent, "İş başvurusu yapmak için harcayacağım yol parasını hesaplamak zorundayım. Bana ‘biz sizi ararız’ diye en nefret ettiğim cümleyle umut veriyorlar" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK’e göre, dar tanımlı işsizlik oranı şubatta yüzde 10.7, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 21.8 olarak hesaplandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre dar tanımlı işsizlik geçen aya oranla yüzde 0.5 azaldı.
Türkiye’de TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları tartışılırken 2 buçuk yıldır iş arayan Bülent bey yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Daha önce tıbbi mümessilken şimdi halde hamallık yapan 48 yaşındaki adam, “Kızım çikolata istediğinde cebimde para olmayınca sokağa çıkma yasağı var diyorum sonra gizli gizli ağlıyorum. Bir fabrikaya iş başvurusu yaptım sigortasız asgari ücret teklif ettiler, ama maaşın 1500 lirasını her ay iade etmem şartıyla...” dedi.
Türkiye’de TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamları tartışılırken 2 buçuk yıldır iş arayan Bülent bey yaşadıklarını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Daha önce tıbbi mümessilken şimdi halde hamallık yapan 48 yaşındaki adam, “Kızım çikolata istediğinde cebimde para olmayınca sokağa çıkma yasağı var diyorum sonra gizli gizli ağlıyorum. Bir fabrikaya iş başvurusu yaptım sigortasız asgari ücret teklif ettiler, ama maaşın 1500 lirasını her ay iade etmem şartıyla...” dedi.
Soyadını ‘Küçük kızımın arkadaşları duyarsa utanır’ diyerek paylaşmak istemeyen Bülent beyin ifadeleriyle Türkiye’de işsiz olmak:
“Pandemi sırasında işsiz kalınca bir seramik fabrikasında çalışmaya başladım. Üzerime seramik kolisi düşünce 6 ay iş göremez raporu verildi ama o altı ay için beş kuruş para alamadım. Aramadığım kimse kalmadı. Valilik, Çalışma Bakanlığı, İşkur hiçkimse yardımcı olmadı. Bana 300 lira para verip gönderdiler. 2 buçuk yıldır iş arıyorum. Artık günlük işler yaparak eve ekmek getirmek zorundayım. Bu sabah hale gittim kamyon indirdim 150 lira para kazandım. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum. İki kez elektriğim kesildi. Bugün de doğalgazımı kestiler. Suyum da kesilmek üzere. İş başvurusu yapmak için harcayacağım yol parasını hesaplamak zorundayım. Bana ‘biz sizi ararız’ diye en nefret ettiğim cümleyle umut veriyorlar. Ama sonuç sıfır.”
‘Asgari ücretin yarısına çalış’ diyorlar
“Kızım bana çikolata getirdin mi diye soruyor sokağa çıkma yasağı var alamıyoruz diye yalan söylüyorum. Ondan gizli her gece ağlıyorum. Son yaptığım iş başvurusunda ‘sigorta yok asgari ücret vereceğiz ama her ay maaşın 1500 lirasını iade edeceksin’ dediler. Fabrikalar mültecilerle dolu. Asgari ücretin yarı fiyatına çalışıyorlar. Biz işe başvurunca ‘bunlar insan değil mi siz de aynı paraya çalışın’ diyorlar.”