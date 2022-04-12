Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220412/suudi-televizyondan-biden-skeci-putinin-adini-unutuyor-ve-uyuya-kaliyor-1055509023.html
Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC’nin ABD Başkanı Biden’ı ti’ye aldığı video viral oldu. Videoda Biden'ın açıklama yaparken uyuya kalması ve unutkanlığı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T21:46+0300
2022-04-12T22:09+0300
türkiye
abd
joe biden
rusya
vladimir makei
vladimir putin
kamala harris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055508854_3:0:1999:1123_1920x0_80_0_0_09fd8c8838337cb603b2f34e6e527df5.jpg
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yayın yapan MBC TV'de yayınlanan bir programda, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı gaflarla ve unutkanlığıyla ilgili bir skeç yapıldı.Söz konusu skeçte, Biden, basın açıklamasında, soruları yanıtlarken, uyuya kalıyor ve kimden veya hangi ülkeden bahsettiğini unutuyor. Rusya’dan bahsetmesi gereken Biden’ın, önce İspanya dediği ve daha sonra yanında duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in düzeltmesine rağmen ‘Afrika’ dediği görülüyor.Skeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını da unutan Biden, Harris’i de First Lady olarak tanıtıyor.Skecin sonunda, Harris, uyuya kalan Biden'ı tutarak çekmeye çalışıyor.Sosyal medyada viral olan videoyla ilgili "Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk" yorumları yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055508854_252:0:1749:1123_1920x0_80_0_0_06d8fd66b9ecc7e48338888673b870aa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, rusya, vladimir makei, vladimir putin, kamala harris

Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’

21:46 12.04.2022 (güncellendi: 22:09 12.04.2022)
© Twitter Suudi Arabistan’dan Biden skeçi: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
Suudi Arabistan’dan Biden skeçi: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC’nin ABD Başkanı Biden’ı ti’ye aldığı video viral oldu. Videoda Biden'ın açıklama yaparken uyuya kalması ve unutkanlığı dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yayın yapan MBC TV'de yayınlanan bir programda, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı gaflarla ve unutkanlığıyla ilgili bir skeç yapıldı.
Söz konusu skeçte, Biden, basın açıklamasında, soruları yanıtlarken, uyuya kalıyor ve kimden veya hangi ülkeden bahsettiğini unutuyor. Rusya’dan bahsetmesi gereken Biden’ın, önce İspanya dediği ve daha sonra yanında duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in düzeltmesine rağmen ‘Afrika’ dediği görülüyor.
Skeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını da unutan Biden, Harris’i de First Lady olarak tanıtıyor.
Skecin sonunda, Harris, uyuya kalan Biden'ı tutarak çekmeye çalışıyor.
Sosyal medyada viral olan videoyla ilgili "Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk" yorumları yapıldı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden'dan, Kamala Harris ile ilgili 'First Lady' gafı
16 Mart, 03:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала