https://tr.sputniknews.com/20220412/suudi-televizyondan-biden-skeci-putinin-adini-unutuyor-ve-uyuya-kaliyor-1055509023.html
Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC’nin ABD Başkanı Biden’ı ti’ye aldığı video viral oldu. Videoda Biden'ın açıklama yaparken uyuya kalması ve unutkanlığı... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T21:46+0300
2022-04-12T21:46+0300
2022-04-12T22:09+0300
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yayın yapan MBC TV'de yayınlanan bir programda, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı gaflarla ve unutkanlığıyla ilgili bir skeç yapıldı.Söz konusu skeçte, Biden, basın açıklamasında, soruları yanıtlarken, uyuya kalıyor ve kimden veya hangi ülkeden bahsettiğini unutuyor. Rusya’dan bahsetmesi gereken Biden’ın, önce İspanya dediği ve daha sonra yanında duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in düzeltmesine rağmen ‘Afrika’ dediği görülüyor.Skeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını da unutan Biden, Harris’i de First Lady olarak tanıtıyor.Skecin sonunda, Harris, uyuya kalan Biden'ı tutarak çekmeye çalışıyor.Sosyal medyada viral olan videoyla ilgili "Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk" yorumları yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-baskani-bidendan-first-ladynin-kocasi-pozitif-gafi--1054753238.html
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abd, joe biden, rusya, vladimir makei, vladimir putin, kamala harris
Suudi televizyondan Biden skeci: ‘Putin’in adını unutuyor ve uyuya kalıyor’
21:46 12.04.2022 (güncellendi: 22:09 12.04.2022) Abone ol
Suudi Arabistan’da yayın yapan MBC’nin ABD Başkanı Biden’ı ti’ye aldığı video viral oldu. Videoda Biden'ın açıklama yaparken uyuya kalması ve unutkanlığı dikkat çekiyor.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yayın yapan MBC TV'de yayınlanan bir programda, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı gaflarla ve unutkanlığıyla ilgili bir skeç yapıldı.
Söz konusu skeçte, Biden, basın açıklamasında, soruları yanıtlarken, uyuya kalıyor ve kimden veya hangi ülkeden bahsettiğini unutuyor. Rusya’dan bahsetmesi gereken Biden’ın, önce İspanya dediği ve daha sonra yanında duran Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in düzeltmesine rağmen ‘Afrika’ dediği görülüyor.
Skeçte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adını da unutan Biden, Harris’i de First Lady olarak tanıtıyor.
Skecin sonunda, Harris, uyuya kalan Biden'ı tutarak çekmeye çalışıyor.
Sosyal medyada viral olan videoyla ilgili "Suudi Arabistan televizyonlarında bir ilk" yorumları yapıldı.