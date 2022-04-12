https://tr.sputniknews.com/20220412/teomandan-oyunculuk-aciklamasi-arada-teklifler-geliyor-ama-ben-useniyorum-1055506094.html
Teoman’dan oyunculuk açıklaması: Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum
Teoman’dan oyunculuk açıklaması: Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum
Yakın zamanda yeni bir klip çıkaracağını belirten Teoman, “Beyazperdeye dönmek ister misiniz?" sorusuna, “Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T19:17+0300
2022-04-12T19:17+0300
2022-04-12T19:22+0300
türkiye
teoman
oyuncu
rock
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Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz günlerde oyunculuk geçmişiyle ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.Milliyet'in haberine göre 54 yaşındaki şarkıcı yakın zamanda çıkacak albümüyle ilgili açıklamalar yaparak, “Albümde eski ama iki tane de insanların yeni duyacağı şarkı olacak. Yakın zamanda klip çıkaracağım. İki yeni şarkım var, benim yazmadığım. Toplama albümü olduğu için hepsini bir araya topluyorum. Derleme, toplama çalışması gibi düşünebilirsiniz” dedi.'Kurallara inanmıyorum'Teoman, oyuncuların sinema filmlerinde şarkı söylemesi konusunda da, "Ben herkesin istediği şeyi yapmasından yanayım. Öyle kurallara inanamıyorum” diye konuştu.Yıllar önce birçok sinema filminde yer alarak oyunculuk deneyimleri elde eden şarkıcı, muhabirlerin “Beyazperdeye dönmek ister misiniz?" sorusuna, “Çok kabiliyetsiz bir oyuncuydum. Oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Eğleniriz diye yaptığım şeylerdi. Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle şeylere. Zaten kendimi yarı emekli sayıyorum. Az iş yapıyorum, böyle takılacağım” şeklinde yanıtladı.
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teoman, oyuncu, rock
Teoman’dan oyunculuk açıklaması: Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum
19:17 12.04.2022 (güncellendi: 19:22 12.04.2022) Abone ol
Yakın zamanda yeni bir klip çıkaracağını belirten Teoman, “Beyazperdeye dönmek ister misiniz?" sorusuna, “Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle şeylere. Zaten kendimi yarı emekli sayıyorum. Az iş yapıyorum, böyle takılacağım” dedi.
Şarkıcı Teoman, geçtiğimiz günlerde oyunculuk geçmişiyle ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Milliyet'in haberine göre 54 yaşındaki şarkıcı yakın zamanda çıkacak albümüyle ilgili açıklamalar yaparak, “Albümde eski ama iki tane de insanların yeni duyacağı şarkı olacak. Yakın zamanda klip çıkaracağım. İki yeni şarkım var, benim yazmadığım. Toplama albümü olduğu için hepsini bir araya topluyorum. Derleme, toplama çalışması gibi düşünebilirsiniz” dedi.
'Kurallara inanmıyorum'
Teoman, oyuncuların sinema filmlerinde şarkı söylemesi konusunda da, "Ben herkesin istediği şeyi yapmasından yanayım. Öyle kurallara inanamıyorum” diye konuştu.
Yıllar önce birçok sinema filminde yer alarak oyunculuk deneyimleri elde eden şarkıcı, muhabirlerin “Beyazperdeye dönmek ister misiniz?" sorusuna, “Çok kabiliyetsiz bir oyuncuydum. Oyuncu olmak gibi bir hayalim yoktu. Eğleniriz diye yaptığım şeylerdi. Arada teklifler geliyor ama ben üşeniyorum öyle şeylere. Zaten kendimi yarı emekli sayıyorum. Az iş yapıyorum, böyle takılacağım” şeklinde yanıtladı.