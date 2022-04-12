https://tr.sputniknews.com/20220412/trabzonspor-baskani-agaoglu-tff-baskanligina-aday-olmayacagini-acikladi-1055505226.html

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, TFF Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, TFF Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T18:39+0300

2022-04-12T18:39+0300

2022-04-12T18:39+0300

spor

ahmet ağaoğlu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkez binasında gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ahmet Ağaoğlu, TFF başkan adaylığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.Ağaoğlu, "Ben TFF Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğimi ifade etmiştim. Uzun zamandır ismi ön plana çıkan ve gündemde olan isimlerden ikisi de toplantıdaydı. Birisi Göksel Gümüşdağ, diğeri Ahmet Nur Çebi. Vekaleten Sayın Çebi ve Gümüşdağ adına şunu paylaşabilirim, benimle aynı düşünceye sahipler. TFF Başkanlığı'nı düşünmüyorlar. İkisinin de ifadeleri benim kullandığım ifademle eş değer. Eğer hala bu iki değerli başkanımızın ismi etrafında gündem oluşturuluyorsa yeni isimlerin aranmasında yarar var" diye konuştu.Kulüpler Birliği Başkanı, yabancı oyuncu kuralıyla ilgili görüşlerinin de devam ettiğini belirtti."Nihat Özdemir'e de çekincelerimizi ifade etmiştik. 7+4 kuralının, 8+3 olarak bir sene daha devam etmesini söylemiştik. Bazı kulüplerin elinde uzun mukaveleleri olan ciddi sayıda yabancı oyuncu var. Bu, çok büyük maddi sıkıntı olarak da kulüplerimize yansıyacak."

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ahmet ağaoğlu, türkiye futbol federasyonu (tff)