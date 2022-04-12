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Ümit Özdağ: Mansur Yavaş 'aday değilim' demiyor
Ümit Özdağ: Mansur Yavaş 'aday değilim' demiyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mansur Yavaş aday değilim demiyor. Millet İttifakı kendisini aday gösterdiğinde hayır mı diyecek?" dedi. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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politika
mansur yavaş
ümit özdağ
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CNN Türk adlı kanalda Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk oldu.Özdağ, Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili de konuştu.Özdağ "Biz Zafer Partisi olarak aday olarak göstermedik. Biz kendisini göreve davet ettik. Millet İttifakı kendisini aday göstermezse bir teklif götürürüz dedik. Kendisini adayımız diye takdim etmedik. Bu çok ciddi nezaketsizlik olurdu," dedi.Mansur Yavaş konuya ilişkin, "Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Yapılan açıklamalar bilgim ve rızam dışındadır." demişti. Ümit Özdağ yapılan bu açıklama için, "Mansur Yavaş aday değilim demiyor. Millet İttifakı kendisini aday gösterdiğinde hayır mı diyecek?" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220406/zafer-partisi-cumhurbaskani-adayini-acikladi-mansur-yavasi-goreve-cagiriyoruz-1055349952.html
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mansur yavaş, ümit özdağ, cumhurbaşkanlığı

Ümit Özdağ: Mansur Yavaş 'aday değilim' demiyor

01:53 12.04.2022
© AA / Halil Sağırkaya Ümit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
© AA / Halil Sağırkaya
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Mansur Yavaş aday değilim demiyor. Millet İttifakı kendisini aday gösterdiğinde hayır mı diyecek?" dedi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CNN Türk adlı kanalda Ahmet Hakan'ın sunduğu programa konuk oldu.
Özdağ, Mansur Yavaş çıkışıyla ilgili de konuştu.

Özdağ "Biz Zafer Partisi olarak aday olarak göstermedik. Biz kendisini göreve davet ettik. Millet İttifakı kendisini aday göstermezse bir teklif götürürüz dedik. Kendisini adayımız diye takdim etmedik. Bu çok ciddi nezaketsizlik olurdu," dedi.
Mansur Yavaş konuya ilişkin, "Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım. Yapılan açıklamalar bilgim ve rızam dışındadır." demişti. Ümit Özdağ yapılan bu açıklama için, "Mansur Yavaş aday değilim demiyor. Millet İttifakı kendisini aday gösterdiğinde hayır mı diyecek?" dedi.
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
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6 Nisan, 10:46
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