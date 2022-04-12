https://tr.sputniknews.com/20220412/usakta-bir-berber-eski-ustasi-tarafindan-bicaklandi-1055482029.html

Uşak'ta bir berber eski ustası tarafından bıçaklandı

Uşak'ta bir berber eski ustası tarafından bıçaklandı

Uşak'ta tartıştığı eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralandı. Yaralı berber hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T00:38+0300

2022-04-12T00:38+0300

2022-04-12T00:37+0300

türkiye

uşak

berber

bıçaklı saldırı

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Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

türkiye

uşak

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uşak, berber, bıçaklı saldırı