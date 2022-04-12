https://tr.sputniknews.com/20220412/usakta-bir-berber-eski-ustasi-tarafindan-bicaklandi-1055482029.html
Uşak'ta bir berber eski ustası tarafından bıçaklandı
Uşak'ta bir berber eski ustası tarafından bıçaklandı
Uşak'ta tartıştığı eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralandı. Yaralı berber hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T00:38+0300
2022-04-12T00:38+0300
2022-04-12T00:37+0300
türkiye
uşak
berber
bıçaklı saldırı
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Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.
türkiye
uşak
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MIA „Rosiya Segodnya“
uşak, berber, bıçaklı saldırı
Uşak'ta bir berber eski ustası tarafından bıçaklandı
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Uşak'ta tartıştığı eski ustasının bıçakladığı berber ağır yaralandı. Yaralı berber hastaneye kaldırılırken, şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Uşak'ta tartıştığı eski ustası tarafından bıçaklanarak yaralanan berber, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre M.B, önceden yanında çalışan O.C.'nin İslice Mahallesi Annaç Sokak'taki berber dükkanına gitti.
İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, O.C.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.C. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.B. ise bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.