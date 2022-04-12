https://tr.sputniknews.com/20220412/yasli-kadinin-servisten-indirildigi-markete-para-cezasi-1055495143.html
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
Ankara'da yaşlı kadının 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirildiği markete Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T13:47+0300
2022-04-12T13:47+0300
2022-04-12T13:47+0300
türkiye
ankara
market
servis
yaşlı
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Yenimahalle ilçesinde marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadını harcaması 50 TL'nin altında olduğu gerekçesiyle servis aracından indirilmesine ilişkin harekete geçildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, söz konusu markete para cezası uygulandığını açıkladı. Ceza miktarı açıklanmazken, marketin sıkı takibe de alındığı belirtildi. Ne olmuştu?Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı. Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.
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ankara, market, servis, yaşlı
Yaşlı kadının servisten indirildiği markete para cezası
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Ankara'da yaşlı kadının 50 TL'nin altında alışveriş yaptığı için servis aracından indirildiği markete Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce para cezası uygulandı.
Yenimahalle ilçesinde marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadını harcaması 50 TL'nin altında olduğu gerekçesiyle servis aracından indirilmesine ilişkin harekete geçildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, söz konusu markete para cezası uygulandığını açıkladı. Ceza miktarı açıklanmazken, marketin sıkı takibe de alındığı belirtildi.
Ne olmuştu?
Yenimahalle ilçesindeki İlkyerleşim Mahallesi Batıkent Bulvarı'ndaki marketten alışveriş yapan kadın, marketin servis minibüsüne bindi. Servis şoförü, kontrol ettiği alışveriş fişi 50 TL'nin altında olan kadına araçtan inmesi gerektiğini söyledi. Bu sırada araçta bulunan diğer müşteriler ise tepki gösterdi. Kadının elinde poşetlerle araçtan inerek uzaklaştı. Kadının servisten indirilmesine ilişkin cep telefonu ile çekilen görüntü sosyal medyada tepki çekti.