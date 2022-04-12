https://tr.sputniknews.com/20220412/yere-dokulen-unlari-kurekle-toplayip-hamur-yapti-firina-21-bin-lira-para-cezasi-verildi-1055500048.html
Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi
Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi
Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T15:44+0300
2022-04-12T15:44+0300
2022-04-12T16:01+0300
fırın
türkiye
para cezası
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Edirne'de bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210705/hamurun-top-gibi-oynandigi-firin-isletmecisi-bunun-firinimiza-yonelik-kumpas-oldugunu-dusunuyoruz-1044888214.html
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fırın, para cezası
Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi
15:44 12.04.2022 (güncellendi: 16:01 12.04.2022) Abone ol
Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.
Edirne'de bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.
Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.