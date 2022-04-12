https://tr.sputniknews.com/20220412/yere-dokulen-unlari-kurekle-toplayip-hamur-yapti-firina-21-bin-lira-para-cezasi-verildi-1055500048.html

Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi

Yere dökülen unları kürekle toplayıp hamur yaptı: Fırına 21 bin lira para cezası verildi

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T15:44+0300

2022-04-12T15:44+0300

2022-04-12T16:01+0300

fırın

türkiye

para cezası

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Edirne'de bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210705/hamurun-top-gibi-oynandigi-firin-isletmecisi-bunun-firinimiza-yonelik-kumpas-oldugunu-dusunuyoruz-1044888214.html

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fırın, para cezası