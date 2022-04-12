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Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti
Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti
Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti. 12.04.2022, Sputnik Türkiye
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yusuf yazıcı, фото, cska moskova, rusya

Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

12:59 12.04.2022 (güncellendi: 13:01 12.04.2022)
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Rusya Premier Lig ekiplerinden CSKA Moskova'da forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ilk 6 maçında gol atma başarısı göstererek tarihe geçti.
© AABu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Bu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.
© AAÜlke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.
© AAYazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.
© AA

4 Nisan'daki Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova-Ural maçında Yusuf Yazıcı mücadele etmişti.

4 Nisan&#x27;daki Rusya Premier Lig&#x27;de CSKA Moskova-Ural maçında Yusuf Yazıcı mücadele etmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

4 Nisan'daki Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova-Ural maçında Yusuf Yazıcı mücadele etmişti.

© AA

Yazıcı, müsabakanın 90+4 dakikada attığı penaltı skoru 2-2 eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtarmıştı.

Yazıcı, müsabakanın 90+4 dakikada attığı penaltı skoru 2-2 eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtarmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Yazıcı, müsabakanın 90+4 dakikada attığı penaltı skoru 2-2 eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtarmıştı.

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