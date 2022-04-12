Yusuf Yazıcı, Rusya Ligi'nde tarihe geçti

© AABu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.
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© AA
Bu sezon devre arasında Fransa temsilcisi Lille'den kiralık olarak CSKA Moskova'ya geçen 25 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 6 maçın tamamında rakip ağları sarsarken, toplam 8 gole imza attı.
© AAÜlke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.
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© AA
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Yusuf Yazıcı, bu başarısıyla Rusya Premier Lig'de ilk 6 maçında da fileleri sarsan ilk oyuncu konumuna geldi.
© AAYazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.
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© AA
Yazıcı, üstün performansı nedeniyle ligde şubat ve mart aylarının oyuncusu seçilmişti.
© AA
4 Nisan'daki Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova-Ural maçında Yusuf Yazıcı mücadele etmişti.
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© AA
4 Nisan'daki Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova-Ural maçında Yusuf Yazıcı mücadele etmişti.
© AA
Yazıcı, müsabakanın 90+4 dakikada attığı penaltı skoru 2-2 eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtarmıştı.
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© AA
Yazıcı, müsabakanın 90+4 dakikada attığı penaltı skoru 2-2 eşitleyerek takımını mağlubiyetten kurtarmıştı.