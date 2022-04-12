https://tr.sputniknews.com/20220412/zelenskiyin-telegramdan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-gozaltina-alindigi-iddia-edildi-1055510657.html
Zelenskiy’in Telegram'dan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un gözaltına alındığı iddia edildi
Zelenskiy’in Telegram'dan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un gözaltına alındığı iddia edildi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Telegram hesabından, Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk’un elleri kelepçeli... 12.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-12T23:02+0300
2022-04-12T23:02+0300
2022-04-12T22:59+0300
ukrayna krizi
ukrayna
telegram
viktor medvedçuk
kremlin
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Paylaşımda, “SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) sayesinde özel operasyon gerçekleştirildi. Aferin! Ayrıntılar daha sonra” ifadesine yer verildi.Daha önce Ukrayna mahkemesinin Medvedçuk için tutuklama kararı çıkarttığı bildirilmişti.Kremlin: Gördük, kontrol etmek lazımMedvedçuk’un gözaltına alındığı haberini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Medvedçuk’la ilgili haberi gördüm. Bunun ne kadar gerçeği yansıttığı konusunda hiçbir şey söyleyemem, bu nedenle bir teyit olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ne de olsa şuanda Ukrayna’dan çok sayıda yalan haber geliyor. Ukrayna’da, uluslararası PR ajanslarından çeşitli asistanların yardımıyla çok sayıda yalan haber üretiliyor. Bu nedenle bu haberi hemen gerçek olarak kabul etmek doğru değil. Şimdi her şeyi kontrol etmek lazım” diye konuştu.
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ukrayna, telegram, viktor medvedçuk, kremlin
Zelenskiy’in Telegram'dan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un gözaltına alındığı iddia edildi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Telegram hesabından, Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk’un elleri kelepçeli fotoğrafı yayınlandı.
Paylaşımda, “SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) sayesinde özel operasyon gerçekleştirildi. Aferin! Ayrıntılar daha sonra” ifadesine yer verildi.
Daha önce Ukrayna mahkemesinin Medvedçuk için tutuklama kararı çıkarttığı bildirilmişti.
Kremlin: Gördük, kontrol etmek lazım
Medvedçuk’un gözaltına alındığı haberini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Medvedçuk’la ilgili haberi gördüm. Bunun ne kadar gerçeği yansıttığı konusunda hiçbir şey söyleyemem, bu nedenle bir teyit olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ne de olsa şuanda Ukrayna’dan çok sayıda yalan haber geliyor. Ukrayna’da, uluslararası PR ajanslarından çeşitli asistanların yardımıyla çok sayıda yalan haber üretiliyor. Bu nedenle bu haberi hemen gerçek olarak kabul etmek doğru değil. Şimdi her şeyi kontrol etmek lazım” diye konuştu.