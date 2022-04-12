https://tr.sputniknews.com/20220412/zelenskiyin-telegramdan-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-gozaltina-alindigi-iddia-edildi-1055510657.html

Zelenskiy’in Telegram'dan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un gözaltına alındığı iddia edildi

Zelenskiy’in Telegram'dan Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un gözaltına alındığı iddia edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Telegram hesabından, Muhalefet Platformu ‑ Yaşam İçin partisinin lideri Viktor Medvedçuk’un elleri kelepçeli... 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T23:02+0300

2022-04-12T23:02+0300

2022-04-12T22:59+0300

ukrayna krizi

ukrayna

telegram

viktor medvedçuk

kremlin

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Paylaşımda, “SBU (Ukrayna Güvenlik Servisi) sayesinde özel operasyon gerçekleştirildi. Aferin! Ayrıntılar daha sonra” ifadesine yer verildi.Daha önce Ukrayna mahkemesinin Medvedçuk için tutuklama kararı çıkarttığı bildirilmişti.Kremlin: Gördük, kontrol etmek lazımMedvedçuk’un gözaltına alındığı haberini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Medvedçuk’la ilgili haberi gördüm. Bunun ne kadar gerçeği yansıttığı konusunda hiçbir şey söyleyemem, bu nedenle bir teyit olmadan bir şey söylemek doğru olmaz. Ne de olsa şuanda Ukrayna’dan çok sayıda yalan haber geliyor. Ukrayna’da, uluslararası PR ajanslarından çeşitli asistanların yardımıyla çok sayıda yalan haber üretiliyor. Bu nedenle bu haberi hemen gerçek olarak kabul etmek doğru değil. Şimdi her şeyi kontrol etmek lazım” diye konuştu.

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ukrayna, telegram, viktor medvedçuk, kremlin