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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abd-hazine-bakani-yellendan-rusya-yaptirimlarini-gormezden-gelen-ulkelere-tehdit-1055530376.html
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:29+0300
2022-04-13T15:29+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
janet yellen
yaptırım
ukrayna
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınamaktan kaçınan ve yaptırımlara riayet etmeyen ülkeler tehdit ederek 'bu adımlarının bazı sonuçları olacağını' söyledi.Washington'daki bir etkinlikte yapacağı konuşma metninde Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı."Bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı" diyerek, bunun 'basiretsiz' bir yaklaşım olduğunu öne süren ABD'li bakan, "Oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/putin-batinin-isbirligini-reddetmesi-milyonlarca-avrupaliya-darbe-vurdu-ve-abdyi-etkiledi--1055524811.html
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abd, rusya, janet yellen, yaptırım, ukrayna

ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit

15:29 13.04.2022
© REUTERS / Greg NashJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Greg Nash
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınamaktan kaçınan ve yaptırımlara riayet etmeyen ülkeler tehdit ederek 'bu adımlarının bazı sonuçları olacağını' söyledi.
Washington'daki bir etkinlikte yapacağı konuşma metninde Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.
Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
"Bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı" diyerek, bunun 'basiretsiz' bir yaklaşım olduğunu öne süren ABD'li bakan, "Oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak" diye konuştu.
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