https://tr.sputniknews.com/20220413/abd-hazine-bakani-yellendan-rusya-yaptirimlarini-gormezden-gelen-ulkelere-tehdit-1055530376.html
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit
ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:29+0300
2022-04-13T15:29+0300
2022-04-13T15:29+0300
ukrayna krizi
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınamaktan kaçınan ve yaptırımlara riayet etmeyen ülkeler tehdit ederek 'bu adımlarının bazı sonuçları olacağını' söyledi.Washington'daki bir etkinlikte yapacağı konuşma metninde Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı."Bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı" diyerek, bunun 'basiretsiz' bir yaklaşım olduğunu öne süren ABD'li bakan, "Oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220413/putin-batinin-isbirligini-reddetmesi-milyonlarca-avrupaliya-darbe-vurdu-ve-abdyi-etkiledi--1055524811.html
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ABD Hazine Bakanı Yellen'dan Rusya yaptırımlarını görmezden gelen ülkelere tehdit
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna'ya dönük askeri harekat nedeniyle Rusya'yı kınamaktan kaçınan ve yaptırımlara riayet etmeyen ülkeler tehdit ederek 'bu adımlarının bazı sonuçları olacağını' söyledi.
Washington'daki bir etkinlikte yapacağı konuşma metninde Yellen, ABD ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını verdi.
Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
"Bazı ülkeler belki oluşan boşluğu doldurmak ve Rusya ile ilişkilerini sürdürmek için çekimser kaldı" diyerek, bunun 'basiretsiz' bir yaklaşım olduğunu öne süren ABD'li bakan, "Oluşturduğumuz bu koalisyon yaptırımları görmezden gelenlere karşı da kayıtsız kalmayacak" diye konuştu.