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ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı
ABD'de Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan "maske zorunluluğu" kuralının hava yolu ve diğer toplu taşıma araçları için 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T20:52+0300
2022-04-13T20:54+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
maske
omicron
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıklamasında, Kovid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.Açıklamada, "Vakalardaki artışın hastaneye yatışlar ve ölümler de dahil olmak üzere ciddi hastalıklar ve sağlık sistemi kapasitesi üzerindeki potansiyel etkisini ölçümlemek için CDC'nin maske kuralı şimdilik yürürlükte kalacak" ifadesine yer verildi.Uzatma kararı, Kovid-19'un Omicron BA.2 alt varyantının ABD'nin bazı bölgelerinde artmaya başladığı bir dönemde geldi.Ulaşım için maske zorunluluğu kuralı ilk olarak, ABD'de Kovid-19 aşısının henüz piyasaya sürülmeye başlandığı Şubat 2021'de yürürlüğe girmiş, o zamandan bu yana birkaç kez uzatılmıştı.ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketleri, Kovid-19 salgınına karşı önlem olarak 2020 ortalarında müşterilerin maske takmasını zorunlu kılmaya başlamıştı.Hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.
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abd, koronavirüs, kovid-19, maske, omicron

ABD'de hava yolu ve toplu taşımada maske zorunluluğu 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

20:52 13.04.2022 (güncellendi: 20:54 13.04.2022)
© ALEX WONGABD - otobüs - maske - koronavirüs
ABD - otobüs - maske - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© ALEX WONG
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ABD'de Kovid-19 önlemleri kapsamında alınan "maske zorunluluğu" kuralının hava yolu ve diğer toplu taşıma araçları için 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıklamasında, Kovid-19 vakalarında yeniden artış görüldüğü, bu nedenle hava yolu ulaşımının yanında otobüs, feribot ve metro kullanan yolcuların en az 3 Mayıs'a kadar maske takmasının zorunlu olmaya devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, "Vakalardaki artışın hastaneye yatışlar ve ölümler de dahil olmak üzere ciddi hastalıklar ve sağlık sistemi kapasitesi üzerindeki potansiyel etkisini ölçümlemek için CDC'nin maske kuralı şimdilik yürürlükte kalacak" ifadesine yer verildi.
Uzatma kararı, Kovid-19'un Omicron BA.2 alt varyantının ABD'nin bazı bölgelerinde artmaya başladığı bir dönemde geldi.
Ulaşım için maske zorunluluğu kuralı ilk olarak, ABD'de Kovid-19 aşısının henüz piyasaya sürülmeye başlandığı Şubat 2021'de yürürlüğe girmiş, o zamandan bu yana birkaç kez uzatılmıştı.
ABD'de faaliyet gösteren hava yolu şirketleri, Kovid-19 salgınına karşı önlem olarak 2020 ortalarında müşterilerin maske takmasını zorunlu kılmaya başlamıştı.
Hava yolu şirketlerinin yöneticileri, martta ABD Başkanı Joe Biden'a, uçaklarda maske zorunluluğunun kaldırılması isteğiyle bir mektup göndermişti.
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