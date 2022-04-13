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ABD'de 'meningokok salgını' uyarısı: Özellikle eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında yayılıyor
ABD'de 'meningokok salgını' uyarısı: Özellikle eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında yayılıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Florida Sağlık Bakanlığı, eyalette son dönemde yayılan meningokok adlı bakteriyel salgın hastalığa karşı uyarılarda... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T15:51+0300
2022-04-13T16:05+0300
dünya
abd
salgın
bakteri
florida
uyarı
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ABD'li sağlık yetkilileri, Florida sakinlerini özellikle eşcinsel ve biseksüel erkekleri etkileyen ve meningokok hastalığı olarak bilinen bakteriyel rahatsızlığın yayılması konusunda uyardı. Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 11 Nisan itibarıyla 21 doğrulanmış meningokok hastalığı vakası tespit edildi. Bu rakam, eyaletin hastalık vakalarının 5 yıllık ortalamasından daha yüksek.Kurumdan yapılan açıklamada, "Florida Sağlık Bakanlığı epidemiyologları tüm vakaları araştırıyor. Vakalara doğrudan veya dolaylı maruz kalan kişilerle temasa geçilerek bilgi ve tedavi seçenekleri sunuluyor" ifadeleri yer aldı. Eyalet sağlık departmanı verilerine göre, vakaların çoğu Florida'nın merkezinde tespit edildi. Hastaların yarısından fazlasının 20 ila 39 yaş arasında olduğu kaydedildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre salgın, HIV taşıyıcıları başta olmak üzere eşcinsel erkekler arasında hızla yayılıyor. CDC, geçtiğimiz günlerde salgın hakkında bir bildiri yayınlayarak Florida'da yaşayan veya hastalığa karşı aşı olmak için eyalete seyahat etmeyi planlayan erkeklere uyarıda bulundu. CDC, salgının öncelikle bölge sakinleri arasında olduğunu, ancak Florida'ya seyahat eden bazı insanları etkilediğini söyledi.Kurum, Florida'da üniversite öğrencileri arasında son aylarda meningokok hastalığı vakaları bildirildiğini, ancak 'üniversite öğrencileri arasındaki vakaların daha büyük salgınla ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını' aktardı.Florida Sağlık Bakanlığı, "Aşı olmak, meningokok hastalığına karşı korunmanın en iyi yoludur" ifadesiyle hastalığa karşı aşı çağrısı yaptı.Meningokok hastalığıMeningokok hastalığı, öncelikle öpüşme gibi yakın veya doğrudan temas yoluyla bulaşan nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, mide bulantısı, kusma, ışık hassasiyeti, kafa karışıklığı ve saç dökülmesi, hastalığın semptomları arasında. Meningokok hastalığı potansiyel olarak ölümcül iki enfeksiyona yol açabiliyor. Bu hastalıklar menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonu.Hastalığa yakalananlarda işitme kaybı, kalıcı beyin ve böbrek hasarı, uzuv kaybı ve sinir sistemi rahatsızlıkları görülebilir.
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abd, salgın, bakteri, florida, uyarı

ABD'de 'meningokok salgını' uyarısı: Özellikle eşcinsel ve biseksüel erkekler arasında yayılıyor

15:51 13.04.2022 (güncellendi: 16:05 13.04.2022)
© AP PhotoABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez - CDC
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkez - CDC - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AP Photo
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ve Florida Sağlık Bakanlığı, eyalette son dönemde yayılan meningokok adlı bakteriyel salgın hastalığa karşı uyarılarda bulundu.
ABD'li sağlık yetkilileri, Florida sakinlerini özellikle eşcinsel ve biseksüel erkekleri etkileyen ve meningokok hastalığı olarak bilinen bakteriyel rahatsızlığın yayılması konusunda uyardı.
Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, bu yıl şimdiye kadar 11 Nisan itibarıyla 21 doğrulanmış meningokok hastalığı vakası tespit edildi. Bu rakam, eyaletin hastalık vakalarının 5 yıllık ortalamasından daha yüksek.
Kurumdan yapılan açıklamada, "Florida Sağlık Bakanlığı epidemiyologları tüm vakaları araştırıyor. Vakalara doğrudan veya dolaylı maruz kalan kişilerle temasa geçilerek bilgi ve tedavi seçenekleri sunuluyor" ifadeleri yer aldı.
Eyalet sağlık departmanı verilerine göre, vakaların çoğu Florida'nın merkezinde tespit edildi. Hastaların yarısından fazlasının 20 ila 39 yaş arasında olduğu kaydedildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre salgın, HIV taşıyıcıları başta olmak üzere eşcinsel erkekler arasında hızla yayılıyor.
CDC, geçtiğimiz günlerde salgın hakkında bir bildiri yayınlayarak Florida'da yaşayan veya hastalığa karşı aşı olmak için eyalete seyahat etmeyi planlayan erkeklere uyarıda bulundu. CDC, salgının öncelikle bölge sakinleri arasında olduğunu, ancak Florida'ya seyahat eden bazı insanları etkilediğini söyledi.
Kurum, Florida'da üniversite öğrencileri arasında son aylarda meningokok hastalığı vakaları bildirildiğini, ancak 'üniversite öğrencileri arasındaki vakaların daha büyük salgınla ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmadığını' aktardı.
Florida Sağlık Bakanlığı, "Aşı olmak, meningokok hastalığına karşı korunmanın en iyi yoludur" ifadesiyle hastalığa karşı aşı çağrısı yaptı.
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Meningokok hastalığı

Meningokok hastalığı, öncelikle öpüşme gibi yakın veya doğrudan temas yoluyla bulaşan nadir fakat ciddi bir hastalık olarak biliniyor. Ateş, baş ağrısı, boyun tutulması, mide bulantısı, kusma, ışık hassasiyeti, kafa karışıklığı ve saç dökülmesi, hastalığın semptomları arasında.
Meningokok hastalığı potansiyel olarak ölümcül iki enfeksiyona yol açabiliyor. Bu hastalıklar menenjit ve kan dolaşımı enfeksiyonu.
Hastalığa yakalananlarda işitme kaybı, kalıcı beyin ve böbrek hasarı, uzuv kaybı ve sinir sistemi rahatsızlıkları görülebilir.
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