https://tr.sputniknews.com/20220413/abden-ukraynaya-500-milyon-euro-ek-yardim-paketi-onaylandi-1055541348.html

AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı

AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. Böylelikle "Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna’ya yapılacak... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T21:18+0300

2022-04-13T21:18+0300

2022-04-13T21:21+0300

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Avrupa Birliği (AB) ''Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Bugün Konsey, Avrupa Barış Desteği (EPF) çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti'' denildi. Açıklamada ayrıca, ''AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon euro ekleyerek, başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1.5 milyar euroya çıkaracak'' ifadelerine yer verildi.''Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak'Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ''Bu yeni ilave 500 milyon euro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar euro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken, topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.

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