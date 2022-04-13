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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abden-ukraynaya-500-milyon-euro-ek-yardim-paketi-onaylandi-1055541348.html
AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı
AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. Böylelikle "Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna’ya yapılacak... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:18+0300
2022-04-13T21:21+0300
ukrayna krizi
ab
avrupa birliği
ukrayna
euro
yardım
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Avrupa Birliği (AB) ''Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Bugün Konsey, Avrupa Barış Desteği (EPF) çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti'' denildi. Açıklamada ayrıca, ''AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon euro ekleyerek, başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1.5 milyar euroya çıkaracak'' ifadelerine yer verildi.''Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak'Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ''Bu yeni ilave 500 milyon euro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar euro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken, topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.
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ab, avrupa birliği, ukrayna, euro, yardım

AB’den Ukrayna'ya 500 milyon euro ek yardım paketi onaylandı

21:18 13.04.2022 (güncellendi: 21:21 13.04.2022)
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği - AB
Avrupa Birliği - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Yves Herman
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti. Böylelikle "Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna’ya yapılacak toplam yardım miktarı 1.5 milyar euro'ya ulaştı.
Avrupa Birliği (AB) ''Avrupa Barış Desteği'' çerçevesinde Ukrayna'ya yönelik 500 milyon euro ek yardım paketini kabul etti.
AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, ''Bugün Konsey, Avrupa Barış Desteği (EPF) çerçevesinde AB'nin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunması, yeteneklerinin ve direncinin daha fazla desteklemesi ve sivil nüfusu saldırılara karşı korumasına izin verecek iki yardım tedbirini kabul etti'' denildi.
Açıklamada ayrıca, ''AB, Ukrayna için EPF çerçevesinde halihazırda seferber edilen kaynaklara 500 milyon euro ekleyerek, başlangıç bütçesini üç katına çıkararak 1.5 milyar euroya çıkaracak'' ifadelerine yer verildi.
''Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak'
Yeni destek paketi hakkında açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, ''Bu yeni ilave 500 milyon euro ile AB, AB üye devletlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedarikini desteklemek için toplam 1,5 milyar euro tahsis etti. Önümüzdeki haftalar belirleyici olacak. Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bir saldırıya hazırlanırken, topraklarını ve nüfusunu savunmak ve daha fazla acı çekmesini önlemek için Ukrayna'ya askeri desteğimizi sürdürmemiz ve artırmamız çok önemli'' ifadelerini kullandı.
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