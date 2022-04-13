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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abdli-gazeteci-ukraynali-asiri-milliyetcileri-isidinkine-benzer-propaganda-olusturmaya-itiyorlar-1055541081.html
ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar
ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar
Sırp asıllı ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, Batı’nın, Ukraynalı bir kadının gülümseyerek bir adamın boğazını kestiği ve Rus askerleri tehdit ettiği video... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:02+0300
2022-04-13T21:01+0300
işid
ukrayna krizi
propaganda
ukrayna krizi
batı
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ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, RT televizyonuna açıklamasında, “Bandera’nın takipçilerinden böyle bir şey beklerdim, ama Batı’da onurlu kişilerin var olduğunu düşünüyordum. Belli ki yok” ifadesini kullandı.Videodan çok bu klipin Batı’da hiç kimsenin dikkatini çekmemesine şaşırdığını kaydeden gazeteci, “Batı’nın mantığına göre, Ukrayna’da yaptıkları tamamen her şey doğru. Rusların yaptığı ise yanlış. Objektif olarak konuşursak Ukraynalı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla IŞİD’inkine benzer bir propaganda yaratmaya teşvik ediliyor, çünkü hiç kimse onları suçlama niyetinde değil” dedi.
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işid, ukrayna krizi, propaganda, batı

ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar

21:02 13.04.2022
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik
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Sırp asıllı ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, Batı’nın, Ukraynalı bir kadının gülümseyerek bir adamın boğazını kestiği ve Rus askerleri tehdit ettiği video klipine tepki vermemesine şaşırdığını belirterek, “Ukraynalı milliyetçileri, IŞİD’inkine benzer bir propagandaoluşturmaya itiyorlar” dedi.
ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, RT televizyonuna açıklamasında, “Bandera’nın takipçilerinden böyle bir şey beklerdim, ama Batı’da onurlu kişilerin var olduğunu düşünüyordum. Belli ki yok” ifadesini kullandı.
Videodan çok bu klipin Batı’da hiç kimsenin dikkatini çekmemesine şaşırdığını kaydeden gazeteci, “Batı’nın mantığına göre, Ukrayna’da yaptıkları tamamen her şey doğru. Rusların yaptığı ise yanlış. Objektif olarak konuşursak Ukraynalı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla IŞİD’inkine benzer bir propaganda yaratmaya teşvik ediliyor, çünkü hiç kimse onları suçlama niyetinde değil” dedi.
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