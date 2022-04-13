https://tr.sputniknews.com/20220413/abdli-gazeteci-ukraynali-asiri-milliyetcileri-isidinkine-benzer-propaganda-olusturmaya-itiyorlar-1055541081.html

ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar

ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar

Sırp asıllı ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, Batı’nın, Ukraynalı bir kadının gülümseyerek bir adamın boğazını kestiği ve Rus askerleri tehdit ettiği video... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T21:02+0300

2022-04-13T21:02+0300

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işid

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propaganda

ukrayna krizi

batı

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ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, RT televizyonuna açıklamasında, “Bandera’nın takipçilerinden böyle bir şey beklerdim, ama Batı’da onurlu kişilerin var olduğunu düşünüyordum. Belli ki yok” ifadesini kullandı.Videodan çok bu klipin Batı’da hiç kimsenin dikkatini çekmemesine şaşırdığını kaydeden gazeteci, “Batı’nın mantığına göre, Ukrayna’da yaptıkları tamamen her şey doğru. Rusların yaptığı ise yanlış. Objektif olarak konuşursak Ukraynalı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla IŞİD’inkine benzer bir propaganda yaratmaya teşvik ediliyor, çünkü hiç kimse onları suçlama niyetinde değil” dedi.

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işid, ukrayna krizi, propaganda, batı