https://tr.sputniknews.com/20220413/abdli-gazeteci-ukraynali-asiri-milliyetcileri-isidinkine-benzer-propaganda-olusturmaya-itiyorlar-1055541081.html
ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar
ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar
Sırp asıllı ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, Batı’nın, Ukraynalı bir kadının gülümseyerek bir adamın boğazını kestiği ve Rus askerleri tehdit ettiği video... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:02+0300
2022-04-13T21:02+0300
2022-04-13T21:01+0300
işid
ukrayna krizi
propaganda
ukrayna krizi
batı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055434857_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7931d2612bb97eb004109b2b14c286db.jpg
ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, RT televizyonuna açıklamasında, “Bandera’nın takipçilerinden böyle bir şey beklerdim, ama Batı’da onurlu kişilerin var olduğunu düşünüyordum. Belli ki yok” ifadesini kullandı.Videodan çok bu klipin Batı’da hiç kimsenin dikkatini çekmemesine şaşırdığını kaydeden gazeteci, “Batı’nın mantığına göre, Ukrayna’da yaptıkları tamamen her şey doğru. Rusların yaptığı ise yanlış. Objektif olarak konuşursak Ukraynalı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla IŞİD’inkine benzer bir propaganda yaratmaya teşvik ediliyor, çünkü hiç kimse onları suçlama niyetinde değil” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055434857_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aaa1f1320442e2c8b10333e31c463fa7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
işid, ukrayna krizi, propaganda, batı
ABD’li gazeteci: Ukraynalı aşırı milliyetçileri IŞİD’inkine benzer propaganda oluşturmaya itiyorlar
Abone ol
Sırp asıllı ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, Batı’nın, Ukraynalı bir kadının gülümseyerek bir adamın boğazını kestiği ve Rus askerleri tehdit ettiği video klipine tepki vermemesine şaşırdığını belirterek, “Ukraynalı milliyetçileri, IŞİD’inkine benzer bir propagandaoluşturmaya itiyorlar” dedi.
ABD’li gazeteci Nebojsa Malic, RT televizyonuna açıklamasında, “Bandera’nın takipçilerinden böyle bir şey beklerdim, ama Batı’da onurlu kişilerin var olduğunu düşünüyordum. Belli ki yok”
ifadesini kullandı.
Videodan çok bu klipin Batı’da hiç kimsenin dikkatini çekmemesine şaşırdığını kaydeden gazeteci, “Batı’nın mantığına göre, Ukrayna’da yaptıkları tamamen her şey doğru. Rusların yaptığı ise yanlış. Objektif olarak konuşursak Ukraynalı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla IŞİD’inkine benzer bir propaganda yaratmaya teşvik ediliyor, çünkü hiç kimse onları suçlama niyetinde değil” dedi.