ABD'li yönetmen: Ukraynalı militanlar Harkov'u hayalet şehre çevirdi

“Mart ayında Harkov’dan otomobille ayrılmak mümkündü. Ancak askerler tuttukları tüm noktalarda insanları araçlarından çıkararak değerli eşyalarının tümünü alıyordu. Bu üç hafta önceydi. Artık kimse gitmiyor. Tek doğru karar burada sessizce oturmak. Bu bir tür hayalet şehir. Temel hizmetler var, ancak kimse yok.”