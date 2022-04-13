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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/abdli-yonetmen-ukraynali-militanlar-harkovu-hayalet-sehre-cevirdi-1055538359.html
ABD'li yönetmen: Ukraynalı militanlar Harkov'u hayalet şehre çevirdi
ABD'li yönetmen: Ukraynalı militanlar Harkov'u hayalet şehre çevirdi
Rusya’nın başlattığı özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna’da bulunan ABD’li yönetmen Gonzalo Lira, Ukraynalı militanların Harkov’u ‘hayalet... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T19:46+0300
2022-04-13T19:48+0300
ukrayna krizi
harkov
ukrayna krizi
yönetmen
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Rus basınına konuşan Lira, Ukraynalı militanların sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullanmaları nedeniyle kentten ayrılamadığını belirterek, şunları söyledi:Eski mahkumların kent sakinlerinin evlerine girdiğine dair birçok kanıt olduğunu belirten yönetmen, Ukraynalı yetkililerin kontrolsüz bir şekilde herkese dağıttığı silahlarla şehirde dolaşan kimselerin sivillere yönelik büyük tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:Yönetmen, Batı medyasının Ukrayna'daki durum hakkında yanlış bilgi yaymaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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ABD'li yönetmen: Ukraynalı militanlar Harkov'u hayalet şehre çevirdi

19:46 13.04.2022 (güncellendi: 19:48 13.04.2022)
© Sputnik / Таисия Лисковец / Fotoğraf bankasına girHarkov
Harkov - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© Sputnik / Таисия Лисковец
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Rusya’nın başlattığı özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna’da bulunan ABD’li yönetmen Gonzalo Lira, Ukraynalı militanların Harkov’u ‘hayalet kente’ dönüştürdüğünü belirtti.
Rus basınına konuşan Lira, Ukraynalı militanların sivilleri ‘canlı kalkan’ olarak kullanmaları nedeniyle kentten ayrılamadığını belirterek, şunları söyledi:
Mart ayında Harkov’dan otomobille ayrılmak mümkündü. Ancak askerler tuttukları tüm noktalarda insanları araçlarından çıkararak değerli eşyalarının tümünü alıyordu. Bu üç hafta önceydi. Artık kimse gitmiyor. Tek doğru karar burada sessizce oturmak. Bu bir tür hayalet şehir. Temel hizmetler var, ancak kimse yok.”
Eski mahkumların kent sakinlerinin evlerine girdiğine dair birçok kanıt olduğunu belirten yönetmen, Ukraynalı yetkililerin kontrolsüz bir şekilde herkese dağıttığı silahlarla şehirde dolaşan kimselerin sivillere yönelik büyük tehdit oluşturduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:
“Şehirdeki tehlike hissediliyor. Pek çok mahkum artık üniforma giyiyor ve ‘şehri savunmak’ için silah taşıyor. Ancak pek çok kişiden mahkumların insanların şehri terk etmelerine engel olmaları için Zelenskiy rejimi tarafından serbest bırakıldıklarını duydum.”
Yönetmen, Batı medyasının Ukrayna'daki durum hakkında yanlış bilgi yaymaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.
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