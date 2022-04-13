https://tr.sputniknews.com/20220413/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-chp-genel-baskani-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1055534882.html

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T17:46+0300

2022-04-13T17:46+0300

2022-04-13T17:44+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

abd

abd ankara büyükelçiliği

jeffry flake

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile makamında görüştü.Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, abd, abd ankara büyükelçiliği, jeffry flake