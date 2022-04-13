ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
© CHP/CANBERK DURUCUCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
© CHP/CANBERK DURUCU
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile makamında görüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
© CHP/CANBERK DURUCUCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
© CHP/CANBERK DURUCU