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https://tr.sputniknews.com/20220413/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-chp-genel-baskani-kilicdaroglunu-ziyaret-etti-1055534882.html
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:46+0300
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chp
kemal kılıçdaroğlu
abd
abd ankara büyükelçiliği
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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile makamında görüştü.Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, abd, abd ankara büyükelçiliği, jeffry flake

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

17:46 13.04.2022
© CHP/CANBERK DURUCUCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© CHP/CANBERK DURUCU
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ile makamında görüştü.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
© CHP/CANBERK DURUCUCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
© CHP/CANBERK DURUCU
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