https://tr.sputniknews.com/20220413/akdenizde-45-buyuklugunde-deprem-1055544011.html
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T23:16+0300
2022-04-13T23:16+0300
2022-04-13T23:14+0300
türkiye
akdeniz
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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akdeniz, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.35'te Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 50,5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 318.27 kilometre mesafede olduğu belirlendi.