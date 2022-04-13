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https://tr.sputniknews.com/20220413/almanyada-neo-nazi-zanlisina-irk-savasi-cikarmak-icin-teror-saldirisi-planlama-suclamasi-1055538879.html
Almanya'da neo-Nazi zanlısına 'ırk savaşı çıkarmak için terör saldırısı planlama' suçlaması
Almanya'da neo-Nazi zanlısına 'ırk savaşı çıkarmak için terör saldırısı planlama' suçlaması
ABD'de beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarmayı amaçlayan ve 5 kişiyi öldürmekle suçlanan Atom Silahları (Atomwaffen) Bölüğü ile 'aynı ideolojiyi... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T20:01+0300
2022-04-13T20:04+0300
dünya
almanya
neo-nazi
ırk
savaş
terör örgütü
terör saldırısı
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Bir yandan Rusya'nın harekatının hedef aldığı Ukrayna'daki neo-Nazilere silahlar, yabancı savaşçılar, medya dahil her türlü desteği sağlayan Alman hükümeti, diğer yandan son dönemde içerde neo-Nazilerle mücadeleyi sıkılaştırma işaretleri veriyor. Almanya'daki 16 eyaletin 11'inde 800'den fazla polisin katılımıyla bazısı eli kanlı 5 neo-Nazi örgütü hedef alıp 4 kilit zanlıyı gözaltına alan operasyon düzenlenmesinden bir hafta sonra, federal savcılardan bir neo-Nazi zanlıyı 'silahlar ve patlayıcılarla saldırılar planlayarak Almanya'da ırk savaşı başlatma girişiminde bulunmakla' suçladıkları açıklaması geldi. Federal savcılar, adını Marvin E. olarak açıkladıkları zanlının Eylül 2021'den beri gözaltında olduğunu belirtti. Gözaltına alındığında reşit olmadığı kaydedilen, ancak yaşı açıklanmayan Marvin E., terör örgütü kurma girişimi, ağır bir kışkırtıcı saldırı hazırlığı ve çeşitli silah yasası ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya. Savcılık açıklamasında, Marvin E.'nin geçen haftaki operasyonun hedef aldığı örgütlerden biri olan, ABD'de 2015'te beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarma amacıyla kurulup 5 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı militan örgütün Almanya kolu Atom Silahları (Atomwaffen) Almanya Bölüğü ile 'aynı ideolojiyi paylaştığı' aktarıldı. Açıklamaya göre '2021 yazından başlayarak üç yıl boyunca toplum içinde ırk savaşı çıkarmak suretiyle beyaz nüfusu koruma planı yapan Marvin E.'nin ateşli silahlar edinmenin yollarını araştırdığıi internette satın aldığı parçalarla konvansiyonel olmayan bombalar yaptığı ve AWD'nin kendine bağlı kolunu kurup adam toplamak istediği' sanılıyor.Irkçı, anti-Semitik ve Nasyonal Sosyalist görüşleri benimseyen AWD'nin 'Batılı demokratik devletlerin istikrarını bozmak amacıyla Yahudilere, Müslümanlara ve diğer sözde düşmanlara karşı saldırılar planladığı' üzerinde duruluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/almanyada-neo-nazi-orgutlerin-yapilanmasina-nester-vuran-operasyon-duzenlendi-1055367498.html
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almanya, neo-nazi, ırk, savaş, terör örgütü, terör saldırısı

Almanya'da neo-Nazi zanlısına 'ırk savaşı çıkarmak için terör saldırısı planlama' suçlaması

20:01 13.04.2022 (güncellendi: 20:04 13.04.2022)
© AP Photo / Patrick Seeger/dpaAlmanya-mahkeme
Almanya-mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AP Photo / Patrick Seeger/dpa
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ABD'de beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarmayı amaçlayan ve 5 kişiyi öldürmekle suçlanan Atom Silahları (Atomwaffen) Bölüğü ile 'aynı ideolojiyi paylaşan' bir Alman vatandaşı hakkında federal savcılık 'silahlar ve patlayıcılarla saldırılar planlayarak Almanya'da ırk savaşı başlatma girişimi' suçlamasında bulundu.
Bir yandan Rusya'nın harekatının hedef aldığı Ukrayna'daki neo-Nazilere silahlar, yabancı savaşçılar, medya dahil her türlü desteği sağlayan Alman hükümeti, diğer yandan son dönemde içerde neo-Nazilerle mücadeleyi sıkılaştırma işaretleri veriyor.
Almanya'daki 16 eyaletin 11'inde 800'den fazla polisin katılımıyla bazısı eli kanlı 5 neo-Nazi örgütü hedef alıp 4 kilit zanlıyı gözaltına alan operasyon düzenlenmesinden bir hafta sonra, federal savcılardan bir neo-Nazi zanlıyı 'silahlar ve patlayıcılarla saldırılar planlayarak Almanya'da ırk savaşı başlatma girişiminde bulunmakla' suçladıkları açıklaması geldi.
Federal savcılar, adını Marvin E. olarak açıkladıkları zanlının Eylül 2021'den beri gözaltında olduğunu belirtti.
Gözaltına alındığında reşit olmadığı kaydedilen, ancak yaşı açıklanmayan Marvin E., terör örgütü kurma girişimi, ağır bir kışkırtıcı saldırı hazırlığı ve çeşitli silah yasası ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya.
Savcılık açıklamasında, Marvin E.'nin geçen haftaki operasyonun hedef aldığı örgütlerden biri olan, ABD'de 2015'te beyazların zafer kazanacağı ırk savaşı çıkarma amacıyla kurulup 5 kişiyi öldürmekle suçlanan ırkçı militan örgütün Almanya kolu Atom Silahları (Atomwaffen) Almanya Bölüğü ile 'aynı ideolojiyi paylaştığı' aktarıldı.
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Açıklamaya göre '2021 yazından başlayarak üç yıl boyunca toplum içinde ırk savaşı çıkarmak suretiyle beyaz nüfusu koruma planı yapan Marvin E.'nin ateşli silahlar edinmenin yollarını araştırdığıi internette satın aldığı parçalarla konvansiyonel olmayan bombalar yaptığı ve AWD'nin kendine bağlı kolunu kurup adam toplamak istediği' sanılıyor.
Irkçı, anti-Semitik ve Nasyonal Sosyalist görüşleri benimseyen AWD'nin 'Batılı demokratik devletlerin istikrarını bozmak amacıyla Yahudilere, Müslümanlara ve diğer sözde düşmanlara karşı saldırılar planladığı' üzerinde duruluyor.
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