Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220413/anket-turkiye-ekonomisinin-su-anki-durumu-berbat-diyenlerin-orani-yuzde-88-1055537664.html
Anket: 'Türkiye ekonomisinin şu anki durumu berbat' diyenlerin oranı yüzde 88
Anket: 'Türkiye ekonomisinin şu anki durumu berbat' diyenlerin oranı yüzde 88
Aksoy Araştırma’nın son yaptığı ankete göre, ülke ekonomisinin şu anki durumuna berbat diyenlerin oranı yüzde 88.1 olurken yüzde 76.7 sebebini ekonominin kötü... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T19:19+0300
2022-04-13T19:23+0300
ekonomi
türkiye
ekonomi
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900946_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_17af76755c3cc8034849c85c7133ec13.jpg
Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 14. Hafta Araştırması’nın verileri açıklandı.Türkiye ekonomisinin şu anki durumu 'berbat' diyenlerin oranı yüzde 88.1 oldu. Yüzde 9.1 'aynı', yüzde 2.8 ise 'mükemmel /iyi' yanıtını verdi.Ekonomideki kötü gidişatın sebebi sizce nedir?” sorusuna yüzde 76.7 “ekonominin kötü yönetilmesi”; yüzde 23.3 ise “dış güçlerin ekonomiye müdahalesi” dedi.“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekillerine yaptığı konuşmada "Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa ülkelerinde durum bizden vahim." açıklamasını yapmıştır. Fiyat artışlarını düşündüğünüzde sizce Türkiye'nin mi yoksa Avrupa ülkelerinin mi durumu daha vahimdir?” sorusuna, yüzde 84,6 “Türkiye’nin durumu daha vahimdir” yanıtını verdi.Katılımcılara İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan zam da soruldu. “Sizce yapılan bu zammın yapılmasının asıl sebebi hangisidir?” sorusuna yüzde 30.6 “İBB’nin bütçeyi yönetememesi” yanıtını verirken, yüzde 69.4 “hükümetin ekonomiyi yönetememesinden kaynaklı yakıt maliyetlerinin artması” düşüncesini dile getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050900946_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_5c1f53a8732ba1f145adf4b7756f621b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ekonomi, enflasyon

Anket: 'Türkiye ekonomisinin şu anki durumu berbat' diyenlerin oranı yüzde 88

19:19 13.04.2022 (güncellendi: 19:23 13.04.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANTürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
Abone olTelegram
Aksoy Araştırma’nın son yaptığı ankete göre, ülke ekonomisinin şu anki durumuna berbat diyenlerin oranı yüzde 88.1 olurken yüzde 76.7 sebebini ekonominin kötü yönetilmesi olarak görünüyor.
Aksoy Araştırma’nın Türkiye Monitörü 2022 14. Hafta Araştırması’nın verileri açıklandı.
Türkiye ekonomisinin şu anki durumu 'berbat' diyenlerin oranı yüzde 88.1 oldu. Yüzde 9.1 'aynı', yüzde 2.8 ise 'mükemmel /iyi' yanıtını verdi.

Ekonomideki kötü gidişatın sebebi sizce nedir?” sorusuna yüzde 76.7 “ekonominin kötü yönetilmesi”; yüzde 23.3 ise “dış güçlerin ekonomiye müdahalesi” dedi.
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti milletvekillerine yaptığı konuşmada "Milletimiz markette, pazarda alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır. Avrupa ülkelerinde durum bizden vahim." açıklamasını yapmıştır. Fiyat artışlarını düşündüğünüzde sizce Türkiye'nin mi yoksa Avrupa ülkelerinin mi durumu daha vahimdir?” sorusuna, yüzde 84,6 “Türkiye’nin durumu daha vahimdir” yanıtını verdi.
Katılımcılara İstanbul’da toplu ulaşıma yapılan zam da soruldu. “Sizce yapılan bu zammın yapılmasının asıl sebebi hangisidir?” sorusuna yüzde 30.6 “İBB’nin bütçeyi yönetememesi” yanıtını verirken, yüzde 69.4 “hükümetin ekonomiyi yönetememesinden kaynaklı yakıt maliyetlerinin artması” düşüncesini dile getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала