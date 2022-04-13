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https://tr.sputniknews.com/20220413/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-lahit-ve-heykel-ele-gecirildi-1055527938.html
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:53+0300
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yaşam
antalya
tarihi eser
kaçakçılık
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lçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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antalya, tarihi eser, kaçakçılık

Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi

14:53 13.04.2022 (güncellendi: 14:54 13.04.2022)
© İHAAntalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© İHA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu.
lçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi.
Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
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