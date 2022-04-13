https://tr.sputniknews.com/20220413/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-lahit-ve-heykel-ele-gecirildi-1055527938.html
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:53+0300
2022-04-13T14:53+0300
2022-04-13T14:54+0300
yaşam
antalya
tarihi eser
kaçakçılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055529419_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5d0bfa16ab9ff2034762d0deb3c33a59.jpg
lçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0d/1055529419_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_c5a990632aee03909be5204c626f640d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya, tarihi eser, kaçakçılık
Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi
14:53 13.04.2022 (güncellendi: 14:54 13.04.2022) Abone ol
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu.
lçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi.
Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.