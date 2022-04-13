https://tr.sputniknews.com/20220413/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-lahit-ve-heykel-ele-gecirildi-1055527938.html

Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi

Antalya'da tarihi eser operasyonu: Lahit ve heykel ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait lahit ve heykel bulundu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:53+0300

2022-04-13T14:53+0300

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yaşam

antalya

tarihi eser

kaçakçılık

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lçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Aşağıışıklar Mahallesi'nde A.Ö'nün evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, eve operasyon düzenlendi. Aramada, Roma dönemine ait mermer heykel ile lahit ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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antalya, tarihi eser, kaçakçılık