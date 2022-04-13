https://tr.sputniknews.com/20220413/arjantinde-binlerce-kisi-sosyal-yardim-talebiyle-yurudu-1055541991.html

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü

Arjantin'de binlerce kişi sosyal yardım talebiyle yürüdü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te binlerce kişi Alberto Fernandez hükümetinin sosyal yardımları ve istihdamı artırması talebiyle gösteri düzenledi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T21:40+0300

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Sosyal ve siyasi organizasyonların çağrısıyla şehir merkezinin çeşitli noktalarında toplanan kalabalık gruplar, Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'na kadar yürüdü.Çoğunluğu sol görüşlü gruplardan oluşan göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlarla artan enflasyondan şikayet etti ve sosyal yardımların artırılması çağrısında bulundu.Çalışanların haklarını savunan Polo Obrero adlı sivil toplum örgütünün yöneticisi Eduardo Belliboni, hükümetten istihdam talep ettiklerini belirterek, "Arjantin'de hükümetin yanıt vermediği ciddi bir iş krizi var. Çünkü bu ülkenin kaynakları ki çok fazla kaynağı var, mali spekülasyonlara, (IMF ile olan) borcun ödenmesine yoğunlaşmış durumda." dedi.Arjantin'den elde edilen gelirin ülkede yatırıma kullanılmamasından şikayet eden Belloboni, hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı borç ödeme anlaşmasının Arjantin'e zarar verdiğini savundu.Belliboni, ülkenin kaynaklarının ülke için kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, "Hükümet, IMF'nin bir ajansına indirgendi, ülkenin ulusal egemenliğini tüm hesapları denetleyen IMF'ye teslim etti. Bu yüzden kamu, konut, eğitim ve sağlık yatırımları yok, iş de yok. Dolayısıyla bu kaynaklar, ülkeyi geliştirmek için gerekiyor yoksa IMF ülkenin işini bitirecek." ifadelerini kullandı.Gösteriler nedeniyle Buenos Aires'in merkezinde trafikte aksama yaşandı.Arjantin'de doksanlı yıllarda ortaya çıkan Türkçe karşılığı "protestocu" anlamına gelen "piquetero" isimli gruplar, ülkede sık sık sosyal yardım talebiyle protestolar düzenliyor.Devlet Başkanı Alberto Fernandez, 28 Ocak'ta ülkesinin IMF ile borç ödeme anlaşmasına vardığını açıklamış, 1 Mart'ta da yapılan anlaşma kapsamında ödemelerin 2026'da başlayıp, 2034'te biteceğini duyurmuştu.Nüfusu 46 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin, eski Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin liderliğinde IMF tarihinin açtığı en yüksek krediyi içeren 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 2018'de imzalamış ve bu kapsamda fondan 44 milyar dolar kaynak kullanmıştı.

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