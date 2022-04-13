https://tr.sputniknews.com/20220413/asal-arastirma-turkiye-halki-hukumetin-ukrayna-krizindeki-politikasini-yuzde-725-basarili-buldu-1055525479.html

ASAL Araştırma: Türkiye halkı, hükümetin Ukrayna krizindeki politikasını yüzde 72.5 başarılı buldu

ASAL Araştırma: Türkiye halkı, hükümetin Ukrayna krizindeki politikasını yüzde 72.5 başarılı buldu

Asal Araştırma Şirketi son yaptığı ankette, Türkiye’nin Ukrayna krizi konusunda izlediği politikayı ve dış politikanın vatandaştaki izlenimini sordu. Ankete... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T13:35+0300

2022-04-13T13:35+0300

2022-04-13T13:35+0300

politika

ukrayna krizi

türkiye

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Asal Araştırma Şirketi’nin, 8-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 26 ilde örnekleme yöntemiyle yaptığı araştırmaya 18 yaş üstü 2 bin 100 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Ankette katılımcılara, "Türkiye’nin Ukrayna krizinde izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre, Türkiye'nin izlediği politikayı başarılı bulanların oranı yüzde 72.5, başarısız bulanların oranı ise yüzde 27.5 olarak ölçüldü. Anketin diğer sonuçları da şöyle:Çok Başarılı: %26.7 Başarılı: %38.5 Ne Başarılı Ne Başarısız: %10.1 Başarısız: %14.2 Çok Başarısız: %10.5 Asal Araştırma’nın yönelttiği bir başka “Genel olarak değerlendirdiğinizde hükümetin dış politikasını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 57’si başarılı yüzde 43’ü ise başarısız buluyor. Diğer sonuçlar da şöyle:Çok Başarılı: %15.9 Başarılı: %29.5 Ne Başarılı Ne Başarısız: %20.3 Başarısız: %20.8 Çok Başarısız: %13.5

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ukrayna krizi, türkiye