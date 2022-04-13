https://tr.sputniknews.com/20220413/asal-arastirma-turkiye-halki-hukumetin-ukrayna-krizindeki-politikasini-yuzde-725-basarili-buldu-1055525479.html
ASAL Araştırma: Türkiye halkı, hükümetin Ukrayna krizindeki politikasını yüzde 72.5 başarılı buldu
ASAL Araştırma: Türkiye halkı, hükümetin Ukrayna krizindeki politikasını yüzde 72.5 başarılı buldu
Asal Araştırma Şirketi son yaptığı ankette, Türkiye’nin Ukrayna krizi konusunda izlediği politikayı ve dış politikanın vatandaştaki izlenimini sordu. Ankete... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T13:35+0300
2022-04-13T13:35+0300
2022-04-13T13:35+0300
politika
ukrayna krizi
türkiye
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Asal Araştırma Şirketi’nin, 8-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 26 ilde örnekleme yöntemiyle yaptığı araştırmaya 18 yaş üstü 2 bin 100 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi. Ankette katılımcılara, "Türkiye’nin Ukrayna krizinde izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre, Türkiye'nin izlediği politikayı başarılı bulanların oranı yüzde 72.5, başarısız bulanların oranı ise yüzde 27.5 olarak ölçüldü. Anketin diğer sonuçları da şöyle:Çok Başarılı: %26.7 Başarılı: %38.5 Ne Başarılı Ne Başarısız: %10.1 Başarısız: %14.2 Çok Başarısız: %10.5 Asal Araştırma’nın yönelttiği bir başka “Genel olarak değerlendirdiğinizde hükümetin dış politikasını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 57’si başarılı yüzde 43’ü ise başarısız buluyor. Diğer sonuçlar da şöyle:Çok Başarılı: %15.9 Başarılı: %29.5 Ne Başarılı Ne Başarısız: %20.3 Başarısız: %20.8 Çok Başarısız: %13.5
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ukrayna krizi, türkiye
ASAL Araştırma: Türkiye halkı, hükümetin Ukrayna krizindeki politikasını yüzde 72.5 başarılı buldu
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Asal Araştırma Şirketi son yaptığı ankette, Türkiye’nin Ukrayna krizi konusunda izlediği politikayı ve dış politikanın vatandaştaki izlenimini sordu. Ankete göre, Türkiye'nin izlediği politikayı başarılı bulanların oranı yüzde 72.5, başarısız bulanların oranı ise yüzde 27.5 olarak ölçüldü.
Asal Araştırma Şirketi’nin, 8-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 26 ilde örnekleme yöntemiyle yaptığı araştırmaya 18 yaş üstü 2 bin 100 kişi katıldı.
Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 95 güven düzeyinde +/- 2.0 hata payı verildi.
Ankette katılımcılara, "Türkiye’nin Ukrayna krizinde izlediği politikayı nasıl buluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Ankete göre, Türkiye'nin izlediği politikayı başarılı bulanların oranı yüzde 72.5, başarısız bulanların oranı ise yüzde 27.5 olarak ölçüldü.
Anketin diğer sonuçları da şöyle:
Ne Başarılı Ne Başarısız: %10.1
Asal Araştırma’nın yönelttiği bir başka “Genel olarak değerlendirdiğinizde hükümetin dış politikasını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna karşılık, araştırmaya katılanların yüzde 57’si başarılı yüzde 43’ü ise başarısız buluyor.
Ne Başarılı Ne Başarısız: %20.3