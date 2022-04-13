https://tr.sputniknews.com/20220413/avukati-duyurdu-kilicdaroglu-man-adasi-davasini-kazandi-1055519595.html
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T10:38+0300
2022-04-13T10:38+0300
2022-04-13T10:38+0300
türkiye
celal çelik
kemal kılıçdaroğlu
man adası
dava
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Avukat Celal Çelik, Yargıtay'ın Man Adası davasını bozduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz" dedi.
türkiye
man adası
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celal çelik, kemal kılıçdaroğlu, man adası, dava
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık" dedi.
Avukat Celal Çelik, Yargıtay'ın Man Adası davasını bozduğunu açıkladı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz" dedi.