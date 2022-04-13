https://tr.sputniknews.com/20220413/avukati-duyurdu-kilicdaroglu-man-adasi-davasini-kazandi-1055519595.html

Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı

Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu Man Adası davasını kazandı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Man Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T10:38+0300

2022-04-13T10:38+0300

2022-04-13T10:38+0300

türkiye

celal çelik

kemal kılıçdaroğlu

man adası

dava

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Avukat Celal Çelik, Yargıtay'ın Man Adası davasını bozduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi! MAN Adası davalarında da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık! Suç işleyen sözde hakimlerce (3 davada) verilen yüzbinlerce TL'lik kararlar Yargıtay tarafından bozuldu! Kazanmaya ve ders vermeye devam edeceğiz" dedi.

türkiye

man adası

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celal çelik, kemal kılıçdaroğlu, man adası, dava