https://tr.sputniknews.com/20220413/babacan-odtuye-giris-cikista-izin-almak-zorunda-degiliz-ama-sorunlari-konusarak-cozmeliyiz-1055538644.html

Babacan: ODTÜ'ye giriş-çıkışta izin almak zorunda değiliz ama sorunları konuşarak çözmeliyiz

Babacan: ODTÜ'ye giriş-çıkışta izin almak zorunda değiliz ama sorunları konuşarak çözmeliyiz

ODTÜ'ye ziyaretini öğrencilerin protestosu nedeniyle iptal eden EVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, konuya ilişkin konuştu. Babacan, "ODTÜ'ye giriş-çıkışta... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T19:59+0300

2022-04-13T19:59+0300

2022-04-13T19:58+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

merkez bankası

enflasyon

ali babacan

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Gençlerin sorunlarına değinen Babacan, "Önümüzdeki ilk seçimlerde ülkemizde özgürlük, adalet, umut, barış rüzgarı esecek. Hiç endişeniz olmasın Türkiye bu zor günleri mutlaka aşacaktır. Biz bu yola gençlerle çıktık ve onlarla başaracağız. Korkulu bir rüyadan, kabustan uyanır gibi ülke rahata erecek. Seçim günü ülke olarak vereceğimiz değişim kararı tüm bu kara bulutları dağıtır, geçer" diye konuştu.Enflasyonun sebeplerine ilişkin bazı açıklamaları anımsatan Babacan, şöyle devam etti:Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) şubat işsizlik rakamını 10,7 olarak açıkladığını anımsatan Babacan, TÜİK'in son bir yılda işsiz sayısının 623 bin kişi azaldığı, İŞKUR'un ise yine aynı dönemde işsiz sayısının 325 bin kişi arttığını gösteren verileri paylaştı. Babacan, "Arada 948 bin fark var. Biri eksi, biri artı. İkisi de devletin kurumu. 'Bu tutarsızlığın sebebini bir an önce açıklayın' diyorum. Bunu açıklamak hükümetin görevidir." ifadesini kullandı.'İşsizlik sorunu öncelik'Yatırım ve üretimle ülkede istihdamı artıracaklarının söyleyen Babacan, şunları kaydetti:Babacan, gençlerin, kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkanlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacaklarını, teknoloji girişimlerini destekleyeceklerini ve eğitim sistemini, herkesin yeni beceriler edinip iş bulabilmesi amacıyla yenileyeceklerini söyledi.Kamuoyuyla paylaştıkları "Ekonomi ve Finans Eylem Planı"na da değinen Babacan, "İşsizliğin de yoksulluğun da enflasyonun da üstesinden geleceğiz. Enflasyonu iki yılda yeniden bu ülkede tek haneye indireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bu pahalılık, bu yoksulluk son bulacak" dedi.Babacan, yarın Bursa'da yerel yönetimle ilgili hazırlanan eylem planını açıklayacağını söyledi.ODTÜ'deki protestoBabacan, bir gazetecinin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki (ODTÜ) protestoya ilişkin soru üzerine, barışçıl yöntemlerle yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerinin anayasal bir hak olduğunu anımsatarak, "2011 seçimlerinden sonra Türkiye'yi yönetenlerin farklı bir yöne doğru evrildiğini herkes müşahede etti. İçeriden bunu düzeltmek için çok büyük mücadele verdik. Aynı günlerde benim yaptığım açıklamalara bakın hepsi kayıtlarda" ifadelerini kullandı.Bakan ve başbakan yardımcısı olduğu dönemlerde de her zaman özgürlükleri savunduğunu vurgulayan Babacan, şöyle konuştu:Kendisinin de ODTÜ mezunu olduğunu anımsatan Babacan, "ODTÜ'ye giriş-çıkışta kimseden izin almak zorunda değiliz. Ama sorunları konuşarak çözmemiz lazım. Konuşmamak, konuşturmamak bunların demokraside yeri yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220412/odtuye-ziyareti-protestolar-nedeniyle-iptal-edilen-babacan-tum-fikirlerin-ozgurlugu-tarafindayim-1055507317.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), merkez bankası, enflasyon, ali babacan