https://tr.sputniknews.com/20220413/bakan-akar-karadenizde-mayinlara-karsi-timlerimizin-alarm-durumlarini-yukselttik-1055519760.html

Bakan Akar: Karadeniz'de mayınlara karşı timlerimizin alarm durumlarını yükselttik

Bakan Akar: Karadeniz'de mayınlara karşı timlerimizin alarm durumlarını yükselttik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:58+0300

2022-04-13T11:58+0300

2022-04-13T11:58+0300

türkiye

hulusi akar

kabine toplantısı

milli savunma bakanlığı

türkiye

rusya

ukrayna

mayın

karadeniz

f35

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mariupol'daki başta Türk vatandaşları olmak üzere sivillerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, şunları söyledi:'Mayınlar için alarm durumu yükseltildi'Karadeniz'de tespit edilen mayınlara yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Bu konuyla mücadeleye ilişkin elimizde güçlü imkanlar var. Bunları süratle seferber ettik. Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA'larımız, SAS timlerimizin alarm durumlarını yükselttik. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ihbar alındığında unsurlarımız süratle gereğini yapıyorlar" ifadelerini kullandı.Bugüne kadar İstanbul Boğazı açıklarında üç mayının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, "Serbest kalan mayınlara yönelik ortada bir takım rakamlar dolaşıyor. Bunları teyit etmek mümkün değil. Bu konuda bizim yapacağımız şey, teyakkuz halimizi sürdürmektir" diye konuştu.Söz konusu mayınların İstanbul Boğazı açıklarına kadar nasıl bu kadar süratle geldiğine yönelik soruya Bakan Akar, "Bununla ilgili birçok yorum, varsayım var. Elimizde bununla ilgili somut bilgi, veri olmadan herhangi bir şekilde bazı şeyleri telaffuz etmek uygun olmaz" yanıtını verdi.Gelen tüm ihbarların anında değerlendirildiğini vurgulayan Akar, "Her bir ihbar dikkatli bir şekilde değerlendiriliyor. Mayınlar teşhis edilmelerinin ardından emniyetli bölgeye çekilerek, çevreye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor. Şu anda deniz trafiğinde herhangi bir sorun yok, normal şekilde devam ediyor" dedi.'F-16'lara için süreç devem ediyor'ABD'den F-16 teminine ilişkin gelinen süreçteki son duruma yönelik soruya da Akar, "Bizim Viper denilen blok 70 F-16'lara ihtiyacımız var. Bununla birlikte elimizdeki F-16'ların da modernizasyonu gerekiyor. Bununla ilgili 'Yabancı Askeri Satışlar' kapsamında süreci başlattık. ABD Savunma Bakanlığındaki süreç ABD Dışişleri Bakanlığı ile devam ediyor" dedi.Kongreden gelen soruya ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevabın yer aldığı mektuba ilişkin soru üzerine ise Akar, "Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu uzun bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması" diye konuştu.'SAMP-T füzeleri için üçlü görüşme yapılması gerekiyor'Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki ortak SAMP-T füze projesine yönelik soruya da Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımız konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Draghi ile biz de iki ülkenin savunma bakanları ile görüştük. Bununla ilgili üçlü bir görüşme yapılması gerekiyor ancak şu anda Fransa'da bir seçim süreci söz konusu. Bu bittikten sonra temennimiz beraber görüşerek daha önce başlayan sürecin olumlu şekilde sonuçlanmasıdır" yanıtını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220406/milli-savunma-bakanligi-kefken-aciklarinda-tespit-edilen-mayina-mudahale-ediliyor-1055356110.html

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