https://tr.sputniknews.com/20220413/bakan-koca-diyabette-hayati-oneme-sahip-insulinin-yerli-uretimi-icin-harekete-gectik-1055544143.html

Bakan Koca: Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik

Bakan Koca: Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik

Sağlık Bakanı Koca, "İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik" dedi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T23:34+0300

2022-04-13T23:34+0300

2022-04-13T23:32+0300

türkiye

diyabet

insülin

türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyanet tedavisinde hayati öneme sahip olan insülinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

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diyabet, insülin, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)