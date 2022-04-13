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https://tr.sputniknews.com/20220413/bakan-koca-diyabette-hayati-oneme-sahip-insulinin-yerli-uretimi-icin-harekete-gectik-1055544143.html
Bakan Koca: Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik
Bakan Koca: Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik
Sağlık Bakanı Koca, "İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik" dedi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
diyabet
insülin
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyanet tedavisinde hayati öneme sahip olan insülinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı.Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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diyabet, insülin, türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu (titck)

Bakan Koca: Diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik

23:34 13.04.2022
© AASağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diyanet tedavisinde hayati öneme sahip olan insülinin Türkiye'de üretilmesi için harekete geçtiklerini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan diyabette hayati öneme sahip insülinin yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Kovid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!

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