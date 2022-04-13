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https://tr.sputniknews.com/20220413/bakan-nebati-piyasalarimizda-guven-ve-istikrari-guclendirecek-adimlari-atmaya-devam-edecegiz-1055521084.html
Bakan Nebati: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz
Bakan Nebati: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, BIST100 endeksinin tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T11:34+0300
2022-04-13T11:34+0300
ekonomi
nureddin nebati
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Borsanın rekor haberini sosyal medya hesabından alıntılayan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0.77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
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Bakan Nebati: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz

11:34 13.04.2022
© AA / Erhan ElaldıGeleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı.
Geleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© AA / Erhan Elaldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, BIST100 endeksinin tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi. Bakan Nebati, " Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Borsanın rekor haberini sosyal medya hesabından alıntılayan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0.77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.
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