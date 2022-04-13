https://tr.sputniknews.com/20220413/bakan-nebati-piyasalarimizda-guven-ve-istikrari-guclendirecek-adimlari-atmaya-devam-edecegiz-1055521084.html

Bakan Nebati: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz

Bakan Nebati: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, BIST100 endeksinin tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T11:34+0300

2022-04-13T11:34+0300

2022-04-13T11:34+0300

ekonomi

nureddin nebati

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Borsanın rekor haberini sosyal medya hesabından alıntılayan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0.77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati