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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/biden-ukraynaya-800-milyon-dolarlik-ilave-silah-ve-savunma-yardimi-yapacagiz-1055541592.html
Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacağız
Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacağız
ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T21:24+0300
2022-04-13T21:36+0300
ukrayna krizi
joe biden
abd
ukrayna
rusya
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ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim" ifadesini kullandı.Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını iddia eden Biden, "Rusya Donbass bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz" görüşünü paylaştı.'Pakette helikopterler var'Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, "Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim" mesajını paylaştı.Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.
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Biden: Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacağız

21:24 13.04.2022 (güncellendi: 21:36 13.04.2022)
© REUTERS / Evelyn HocksteinJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim" ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını iddia eden Biden, "Rusya Donbass bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz" görüşünü paylaştı.

'Pakette helikopterler var'

Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.
ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, "Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim" mesajını paylaştı.
Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.
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