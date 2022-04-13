https://tr.sputniknews.com/20220413/bill-gates-kanadada-asi-karsitlari-tarafindan-protesto-edildi--1055518633.html
Bill Gates, Kanada'da aşı karşıtları tarafından protesto edildi
Bill Gates, Kanada'da aşı karşıtları tarafından protesto edildi
Dünyanın en zengin 5 kişisi arasında gösterilen Bill Gates, Kanada'da Kovid-19 pandemisi hakkında yaptığı bir konuşma sırasında aşı karşıtları tarafından... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T10:38+0300
2022-04-13T10:38+0300
2022-04-13T10:40+0300
dünya
bill gates
bill & melinda gates vakfı
kovid-19
aşı
açıklama
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kanada'da TED2022 konferansında yaptığı bir konuşmada aşı karşıtları ve pandemiye yönelik komplo teorileri hakkında açıklamalarda bulundu. Kovid-19'a karşı aşılamanın 'milyonlarca hayat kurtardığını' söyleyen Gates, etkinlik dışındaki kalabalık bir grup tarafından protesto edildi. Protestoculara dönerek bu eylemin 'biraz ironik' olduğunu söyleyen ABD'li milyarder, bir sonraki olası bir sağlık krizinin nasıl durdurulacağına dair açıklama da yaptı. Gates, 'Kovid-19'un son pandemi olmasını sağlamak için' 3 şeyin gerekliliğine vurgu yaptı: hastalık izleme kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve dünya genelinde sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi.Kurduğu vakfın aşılarla ve yeni aşıların icadıyla ilgilendiğini ve bu vakfın 'on milyonlarca hayat kurtardığını' savunan Gates, "Yani birinin çıkıp aşıları insanları öldürmek veya para kazanmak için kullandığımızı ya da Kovid-19 pandemisini başlattığımızı söylemesi biraz ironik" diye devam etti.Kendisini protesto edenler hakkında ne hissettiği sorulduğunda ise Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi ve "Bu, sürekli çılgın insanların ortaya çıktığı bir şeye mi dönüşüyor sanki? Salgın giderek azalırken, umarım insanlar da bu tarz konulara daha rasyonel yaklaşmayı başarırlar" diye ekledi.Gates'i protesto eden grup, Elon Musk'ın da konuşmacılar arasında yer aldığı TED etkinliği öncesinde el ilanları dağıtmış, "Bill Gates'i tutuklayın" sloganları atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/bill-gates-baska-bir-pandemi-daha-yasayacagiz-1054073739.html
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bill gates, bill & melinda gates vakfı, kovid-19, aşı, açıklama
Bill Gates, Kanada'da aşı karşıtları tarafından protesto edildi
10:38 13.04.2022 (güncellendi: 10:40 13.04.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin 5 kişisi arasında gösterilen Bill Gates, Kanada'da Kovid-19 pandemisi hakkında yaptığı bir konuşma sırasında aşı karşıtları tarafından protesto edildi. Protestoculara yanıt veren ABD'li milyarder, "Birinin çıkıp Kovid-19 pandemisini başlattığımızı söylemesi biraz ironik" dedi.
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kanada'da TED2022 konferansında yaptığı bir konuşmada aşı karşıtları ve pandemiye yönelik komplo teorileri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kovid-19'a karşı aşılamanın 'milyonlarca hayat kurtardığını' söyleyen Gates, etkinlik dışındaki kalabalık bir grup tarafından protesto edildi.
Protestoculara dönerek bu eylemin 'biraz ironik' olduğunu söyleyen ABD'li milyarder, bir sonraki olası bir sağlık krizinin nasıl durdurulacağına dair açıklama da yaptı.
Gates, 'Kovid-19'un son pandemi olmasını sağlamak için' 3 şeyin gerekliliğine vurgu yaptı: hastalık izleme kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve dünya genelinde sağlık sistemlerinin iyileştirilmesi.
Kurduğu vakfın aşılarla ve yeni aşıların icadıyla ilgilendiğini ve bu vakfın 'on milyonlarca hayat kurtardığını' savunan Gates, "Yani birinin çıkıp aşıları insanları öldürmek veya para kazanmak için kullandığımızı ya da Kovid-19 pandemisini başlattığımızı söylemesi biraz ironik" diye devam etti.
Kendisini protesto edenler hakkında ne hissettiği sorulduğunda ise Gates, bunun 'biraz tuhaf' olduğunu söyledi ve "Bu, sürekli çılgın insanların ortaya çıktığı bir şeye mi dönüşüyor sanki? Salgın giderek azalırken, umarım insanlar da bu tarz konulara daha rasyonel yaklaşmayı başarırlar" diye ekledi.
Gates'i protesto eden grup, Elon Musk'ın da konuşmacılar arasında yer aldığı TED etkinliği öncesinde el ilanları dağıtmış, "Bill Gates'i tutuklayın" sloganları atmıştı.