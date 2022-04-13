https://tr.sputniknews.com/20220413/bm-ukraynalilarin-rusyaya-zorla-sinir-disi-edildigi-hakkindaki-sahte-haberleri-yalanladi-1055527197.html

BM, Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladı

BM, Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladı

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya Ofisi Başkan Vekili Atassi ile bir araya geldiğini ve BM yetkilisinin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:08+0300

2022-04-13T14:08+0300

2022-04-13T14:08+0300

ukrayna krizi

rusya

sığınmacı

ukrayna

tatyana moskalkova

unhcr

birleşmiş milletler (bm)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055067248_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ae509e7335fa826ca11404ca23c51da7.jpg

Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile bir araya geldiğini, Atassi’nin Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladığını söyledi.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Moskalkova, “Bugün İnsan Hakları Evi’nde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile görüştüm. Kendisi, Kiev rejiminin insanların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkında yaydığı sahte haberleri yalanladı” ifadelerini kullandı.Atassi’nin bu yakınlarda Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Ukrayna’dan tahliye edilen kişiler için açılan birçok geçici konaklama merkezini ziyaret ettiği Rostov bölgesinden döndüğüne dikkat çeken Moskalkova, “Bölgesel devlet kurumlarının sığınmacılar ile ilgili çalışmaları tam not aldı” vurgusunu yaparak meslektaşı ile etkileşimi devam ettirme konusunda anlaştıklarını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sığınmacı, ukrayna, tatyana moskalkova, unhcr, birleşmiş milletler (bm)