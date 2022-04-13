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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/bm-ukraynalilarin-rusyaya-zorla-sinir-disi-edildigi-hakkindaki-sahte-haberleri-yalanladi-1055527197.html
BM, Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladı
BM, Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladı
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya Ofisi Başkan Vekili Atassi ile bir araya geldiğini ve BM yetkilisinin... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T14:08+0300
2022-04-13T14:08+0300
ukrayna krizi
rusya
sığınmacı
ukrayna
tatyana moskalkova
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile bir araya geldiğini, Atassi’nin Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladığını söyledi.Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Moskalkova, “Bugün İnsan Hakları Evi’nde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile görüştüm. Kendisi, Kiev rejiminin insanların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkında yaydığı sahte haberleri yalanladı” ifadelerini kullandı.Atassi’nin bu yakınlarda Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Ukrayna’dan tahliye edilen kişiler için açılan birçok geçici konaklama merkezini ziyaret ettiği Rostov bölgesinden döndüğüne dikkat çeken Moskalkova, “Bölgesel devlet kurumlarının sığınmacılar ile ilgili çalışmaları tam not aldı” vurgusunu yaparak meslektaşı ile etkileşimi devam ettirme konusunda anlaştıklarını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/pentagon-ukraynanin-mariupolde-kimyasal-silah-kullanildigi-iddiasini-teyit-edemedik-1055518314.html
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rusya, sığınmacı, ukrayna, tatyana moskalkova, unhcr, birleşmiş milletler (bm)

BM, Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladı

14:08 13.04.2022
© REUTERS / Hannah McKayUkrayna - sığınmacı
Ukrayna - sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
© REUTERS / Hannah McKay
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Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Rusya Ofisi Başkan Vekili Atassi ile bir araya geldiğini ve BM yetkilisinin Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladığını duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile bir araya geldiğini, Atassi’nin Ukraynalıların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkındaki sahte haberleri yalanladığını söyledi.
Telegram kanalından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Moskalkova, “Bugün İnsan Hakları Evi’nde BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Rusya Ofisi Başkan Vekili Karim Atassi ile görüştüm. Kendisi, Kiev rejiminin insanların Rusya'ya zorla sınır dışı edildiği hakkında yaydığı sahte haberleri yalanladı” ifadelerini kullandı.
Atassi’nin bu yakınlarda Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ve Ukrayna’dan tahliye edilen kişiler için açılan birçok geçici konaklama merkezini ziyaret ettiği Rostov bölgesinden döndüğüne dikkat çeken Moskalkova, “Bölgesel devlet kurumlarının sığınmacılar ile ilgili çalışmaları tam not aldı” vurgusunu yaparak meslektaşı ile etkileşimi devam ettirme konusunda anlaştıklarını sözlerine ekledi.
Pentagon Sözcüsü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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