https://tr.sputniknews.com/20220413/brezilya-ordusunda-35-bin-viagra-alimi-skandali-kendini-haciyatmaz-diye-niteleyen-bolsonaro-zorda-1055529166.html

Brezilya ordusunda 35 bin Viagra alımı skandalı: Kendini 'hacıyatmaz' diye niteleyen Bolsonaro zorda

Brezilya ordusunda 35 bin Viagra alımı skandalı: Kendini 'hacıyatmaz' diye niteleyen Bolsonaro zorda

Brezilya'da aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun bitmeyen skandallarına, ordunun peynir ekmek tüketir gibi Viagra satın alması da eklendi. 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T14:53+0300

2022-04-13T14:53+0300

2022-04-13T15:12+0300

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brezilya

jair bolsonaro

ordu

asker

viagra

satın alma

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Orduda 15 yıl görev yapmış eski bir asker olan ve ABD destekli askeri diktatörlük dönemine övgüler düzen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hem kadın ve LGBT düşmanı hem de kendi 'erkekliği ve cinsel gücüne hayran' açıklamalarıyla tanındığından, ordunun Viagra alemi yaptığının ortaya çıkmasıyla zor durumda kaldı. Brezilya ordusunun halk dilinde iktidarsızlık diye tabir edilen erkeklerin ereksiyon sorunlarını tedaviye yönelik Viagra haplarına büyük para yatırması, pazartesi günü manşetleri süsledi. Bunun üzerine deniz ve hava kuvvetleri, 35 binden fazla Viagra alımını 'pulmoner hipertansiyon yani akciğer hipertansiyonunu tedavi amaçlı kullanımla' izah etti. Ancak kimseyi ikna edemedi. Sosyal medyada 'kendimi iktidarsız hissediyorum' tepkisiO Globo gazetesi, ordunun hapları tansiyonu değil, penis fonksiyon sorunlarını tedavi için kullandığı haberine yer verdi. Milletvekili Elias Vaz "Bolsonaro yönetiminin neden halkın parasını bu kadar çok miktarda Viagra satın almaya harcadığını anlamamız lazım" dedi. Şarkıcı Zélia Duncan, Twitter'daki yüz binlerce takipçisine "Silahlı kuvvetlerin kullandığı Viagra'yı bile ödemek zorunda olduğumuzu öğrenmek nasıl bir his" diye sordu. Gelen yanıtlardan biri "Ben kendimi iktidarsız hissediyorum" oldu.'Kovid aşısına para yok, Viagra'ya var'Rio Kongresi üyesi Marcelo Freixo, 'ereksiyon skandalını' soruşturmaları için savcıları göreve çağırdı. Freixo, Twitter paylaşımında, Kovid'e şüpheyle yaklaşan ve pandemi önlemleri uygulamayı reddeden 'Bolsonaro'nun Kovid aşısı almak için ayak sürürken silahlı kuvvetler için yüksek fiyattan 35 bin Viagra aldığına' dikkat çekti. 2002-16 döneminde iktidarda olan İşçi Partisi'nin (PT) lideri Gleisi Hoffman, 'çılgınca müsriflik suçu' işlendiğini söyleyerek, Bolsonaro'yu 'ordunun itibarını yok etmekle' suçladı.'Devrim yapacak gizli bir silah geliştirmiyorlarsa, neden?'Ekimdeki devlet başkanlığı seçimlerinde Bolsonaro'ya rakip olma hesapları yapan merkez solcu siyasetçi Ciro Gomes, "Silahlı kuvvetler saygıyı hak ederken, satın alma dairesi ordunun ahlakını bozmaya niyetli görünüyor" yorumunu yaparak ekledi:"Uluslararası silah sanayinde devrim yapacak gizli bir silah geliştirdiklerini kanıtlayamadıkları takdirde, 35 bin birim ereksiyon sorunu ilacı almalarını haklı çıkarmaları zor olacak.""Tüm bu saçmalıkların sistematik olarak askerin şerefine leke süren şekilde hareket eden bir devlet başkanının yönetimi sırasında meydana gelmesi tesadüf değil."Kendine layık gördüğü 'imbrochável' sıfatı ne anlama geliyor?Eski paraşütçü yüzbaşı Bolsonaro (67), kabinesini askeri yetkililerle doldurmasının yanısıra sık sık Brezilya'nın demokratik kurumlarına 'askeri müdahaleye hazır olduğuna' dair mesajlar veriyor. Geçen yıl başkanlık sarayı önünde muhaliflerin 'muz cumhuriyeti tarzı' diye alay ettiği bir askeri geçit töreni düzenleyerek 'güç gösterisi' yapan aşırı sağcı lider, 'cinsel iktidarının gücünden' söz ederken, kendisine İspanyolca 'imbrochável' sıfatını layık görüyor. Bu kelime Türkçe'ye sarkmaz, inmez ya da hacıyatmaz diye çevrilebilir. Dolayısıyla siyasi gözlemciler ordudaki Viagra skandalının, Bolsonaro için 'küçük düşürücü' olduğu görüşünde birleşti.

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brezilya, jair bolsonaro, ordu, asker, viagra, satın alma