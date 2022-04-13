https://tr.sputniknews.com/20220413/buyukelci-antonov-abd-disisleri-bakanligi-sakincali-ulkelerin-siyasi-duzenini-karalamaya-calisiyor-1055531904.html

Büyükelçi Antonov: ABD Dışişleri Bakanlığı sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya çalışıyor

Büyükelçi Antonov: ABD Dışişleri Bakanlığı sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya çalışıyor

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporu ile ilgili... 13.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-13T16:05+0300

2022-04-13T16:05+0300

2022-04-13T16:13+0300

abd

ukrayna krizi

rusya

neo-nazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/19/1043655963_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fc3f8edc2e87c31736e512bf2bbc83e9.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporunda Rusya yönetimini rutin olarak yargısız infazlardan halkın hükümeti barışçıl şekilde değiştirme imkanından yoksun olmasına kadar her türlü ihlalle suçladı. Rusya ise raporda dile getirilen iddiaları kesin bir dille reddediyor. Rapordaki iddiaların listesinde, Kremlin’in daha önce de kabul etmediğini duyurduğu bir önceki rapora göre önemli bir değişiklik bulunmuyor.Söz konusu raporu değerlendiren Antonov, Washington'un diğer ülkeleri insan hakları ve özgürlüklerini ihlal etmeleri nedeniyle kınamadan önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı. Rus Büyükelçiye göre göre ABD’de ırkçılık, antisemitizm, İslamofobi ve hoşgörüsüzlüğün diğer tezahürleri giderek çoğalıyor ve benzeri görülmemiş Rus düşmanlığı devam ediyor.Antonov, “Dışişleri Bakanlığı'nın propaganda çalışmalarının, sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamayı ve iç işlerine karışmak için bahane elde etmeyi amaçladığı ortada” vurgusunu yaptı.Rus diplomat ayrıca ABD'nin BM Genel Kurulu'nun Nazizmin yüceltilmesine karşı konulmasına ilişkin yıllık kararını desteklememesine şaşırdığını sözlerine ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220413/kremlin-bidenin-rusyaya-yonelik-soykirim-iddialari-kesinlikle-kabul-edilemez-1055531592.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, rusya, neo-nazi