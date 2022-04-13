https://tr.sputniknews.com/20220413/buyukelci-antonov-abd-disisleri-bakanligi-sakincali-ulkelerin-siyasi-duzenini-karalamaya-calisiyor-1055531904.html
Büyükelçi Antonov: ABD Dışişleri Bakanlığı sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya çalışıyor
Büyükelçi Antonov: ABD Dışişleri Bakanlığı sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya çalışıyor
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporu ile ilgili... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T16:05+0300
2022-04-13T16:05+0300
2022-04-13T16:13+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporunda Rusya yönetimini rutin olarak yargısız infazlardan halkın hükümeti barışçıl şekilde değiştirme imkanından yoksun olmasına kadar her türlü ihlalle suçladı. Rusya ise raporda dile getirilen iddiaları kesin bir dille reddediyor. Rapordaki iddiaların listesinde, Kremlin’in daha önce de kabul etmediğini duyurduğu bir önceki rapora göre önemli bir değişiklik bulunmuyor.Söz konusu raporu değerlendiren Antonov, Washington'un diğer ülkeleri insan hakları ve özgürlüklerini ihlal etmeleri nedeniyle kınamadan önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı. Rus Büyükelçiye göre göre ABD’de ırkçılık, antisemitizm, İslamofobi ve hoşgörüsüzlüğün diğer tezahürleri giderek çoğalıyor ve benzeri görülmemiş Rus düşmanlığı devam ediyor.Antonov, “Dışişleri Bakanlığı'nın propaganda çalışmalarının, sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamayı ve iç işlerine karışmak için bahane elde etmeyi amaçladığı ortada” vurgusunu yaptı.Rus diplomat ayrıca ABD'nin BM Genel Kurulu'nun Nazizmin yüceltilmesine karşı konulmasına ilişkin yıllık kararını desteklememesine şaşırdığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/kremlin-bidenin-rusyaya-yonelik-soykirim-iddialari-kesinlikle-kabul-edilemez-1055531592.html
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Büyükelçi Antonov: ABD Dışişleri Bakanlığı sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya çalışıyor
16:05 13.04.2022 (güncellendi: 16:13 13.04.2022) Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporu ile ilgili olarak, kurumun ‘sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamaya’ çalıştığını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün yayınladığı 2021 yılının dünya insan hakları durumuna ilişkin raporunda Rusya yönetimini rutin olarak yargısız infazlardan halkın hükümeti barışçıl şekilde değiştirme imkanından yoksun olmasına kadar her türlü ihlalle suçladı. Rusya ise raporda dile getirilen iddiaları kesin bir dille reddediyor. Rapordaki iddiaların listesinde, Kremlin’in daha önce de kabul etmediğini duyurduğu bir önceki rapora göre önemli bir değişiklik bulunmuyor.
Söz konusu raporu değerlendiren Antonov, Washington'un diğer ülkeleri insan hakları ve özgürlüklerini ihlal etmeleri nedeniyle kınamadan önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı. Rus Büyükelçiye göre göre ABD’de ırkçılık, antisemitizm, İslamofobi ve hoşgörüsüzlüğün diğer tezahürleri giderek çoğalıyor ve benzeri görülmemiş Rus düşmanlığı devam ediyor.
Antonov, “Dışişleri Bakanlığı'nın propaganda çalışmalarının, sakıncalı ülkelerin siyasi düzenini karalamayı ve iç işlerine karışmak için bahane elde etmeyi amaçladığı ortada” vurgusunu yaptı.
Rus diplomat ayrıca ABD'nin BM Genel Kurulu'nun Nazizmin yüceltilmesine karşı konulmasına ilişkin yıllık kararını desteklememesine şaşırdığını sözlerine ekledi.