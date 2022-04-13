CANLI | Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidini gerçek olarak nitelendirdi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy muhalif lider Medvedçuk’un elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaşarak, gözaltına alındığını iddia etti. Zelenskiy, ilerleyen saatlerde Medvedçuk'u Rusya'nın yakaladığı Ukraynalılarla takas etmeyi teklif etti.