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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/canli--rusya-disisleri-bakanligi-ukraynadan-gelen-kimyasal-teror-tehdidi-gercek-1055516042.html
CANLI | Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek
CANLI | Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidini gerçek olarak nitelendirdi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy muhalif lider... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T05:53+0300
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ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
viktor medvedçuk
ukrayna krizi
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Novoazovskaya - Sputnik Türkiye

CANLI | Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek

05:53 13.04.2022 (güncellendi: 06:05 13.04.2022)
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidini gerçek olarak nitelendirdi. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy muhalif lider Medvedçuk’un elleri kelepçeli bir fotoğrafını paylaşarak, gözaltına alındığını iddia etti. Zelenskiy, ilerleyen saatlerde Medvedçuk'u Rusya'nın yakaladığı Ukraynalılarla takas etmeyi teklif etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev’in Rusya'yı suçlamak için Ukrayna’nın İrpen kentinde yeni provokasyonlar hazırladığını söyledi.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, kimyasal terör tehdidini oldukça gerçek olarak gördüğünü belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gözaltına alındığını açıkladığı muhalif lider Viktor Medvedçuk'u, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında yakalanan Ukraynalılarla takas etmeyi teklif etti.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, İrpen kentinde provokasyon hazırlıyor
Dün, 17:02
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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07:17 13.04.2022
Washington'daki Rusya Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanma olasılığına ilişkin açıklamalarını asılsız ve provokatif olarak nitelendirdi.
06:46 13.04.2022
Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en büyük bağımsız enerji ve petrol şirketi Vitol Group, 2022 sonuna kadar Rusya menşeli ham petrol ve petrol ürünlerinin ticaretini tamamen durdurmayı planlıyor.
06:44 13.04.2022
Biden'dan benzinde etanole izin
ABD Başkanı Biden yönetimi, yaz aylarına girildiğinde, benzinde yüksek etanol seviyelerini yasaklayan federal bir kuralı askıya alacağını söyledi.
Başkan Joe Biden'ın Salı günü Iowa'ya yaptığı ziyarette duyuracağı hamle, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu sırasında yükselen pompa fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor.
Iowa, mısır bazlı yakıt katkı maddesinin ana üreticisi konumunda yer alıyor.
06:37 13.04.2022
Güney Kore'den Ukrayna'ya askeri malzeme yardımı
Güney Kore'nin Nisan ayında Ukrayna'ya kask ve kurşun geçirmez yelek gibi 1,6 milyon dolar değerinde ölümcül olmayan askeri malzeme göndermeyi planladığını bildirdi.
Pazartesi günü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskyy, Güney Koreli milletvekilleriyle gerçekleştirdiği videokonferans görüşmesinde Seul'den ülkesinin Rus saldırganlığına karşı savaşmasına yardımcı olmak için askeri teçhizat desteği istemişti.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Kiev'in silah desteği çağrılarına rağmen Seul, Ukrayna'ya silah göndermenin "sınırları" olduğunu savundu. Savunma Bakanı Suh Wook, geçen hafta Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile yaptığı telefon görüşmesinde bu düşüncesini tekrar iletti.
05:53 13.04.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidini gerçek olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Syromolotov, RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Moskova'nın, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin ve onlar tarafından kontrol edilen ordunun kimyasal terör tehdidini oldukça gerçek olarak gördüğünü söyledi.
Syromolotov Kiev'in, Donbass'ta kimyasal provokasyon planları yaptığını ve zehirli maddelerle terör saldırılarının tekrarlanabileceğinin göz ardı edilmediğini belirtti.
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