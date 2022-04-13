CANLI | Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'dan gelen kimyasal terör tehdidi gerçek

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı devam ederken Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırımları da devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev’in Rusya'yı suçlamak için Ukrayna’nın İrpen kentinde yeni provokasyonlar hazırladığını söyledi.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın, kimyasal terör tehdidini oldukça gerçek olarak gördüğünü belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gözaltına alındığını açıkladığı muhalif lider Viktor Medvedçuk'u, Rusya'nın özel askeri operasyonu sırasında yakalanan Ukraynalılarla takas etmeyi teklif etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: