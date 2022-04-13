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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220413/canli-anlatim-lavazza-rusyadaki-faaliyetlerini-durduruyor-1055533700.html
CANLI ANLATIM| Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor
CANLI ANLATIM| Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor
Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar bugün İngiltere ve İsviçre'den gelen yeni kararlarla devam etti. Bu arada ülkeden çekilen Batılı firmalar... 13.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-13T17:15+0300
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CANLI ANLATIM| Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor

17:15 13.04.2022
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Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar bugün İngiltere ve İsviçre'den gelen yeni kararlarla devam etti. Bu arada ülkeden çekilen Batılı firmalar kervanına İtalyan Lavazza da katıldı.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü harekata dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalanması - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2022
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05:53
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17:20 13.04.2022
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nde sınır noktasına ateş açıldı
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nin Korenevskiy yerleşiminin makamları, Gordeyevka'daki sınır noktasına Ukrayna tarafından ateş açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Bir saat Gordeyevka köyündeki sınır noktasına ateş açıldı. Rus sınıf muhafızlarının karşılık ateşiyle karşı tarafın ateş noktaları bastırıldı. Bizim tarafımızda can kaybı ve tahribat yok" dendi.

Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, olayın saat 14:00 civarında yaşandığını söyledi.
17:13 13.04.2022
Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor
İtalyan kahve üreticisi Lavazza, Rusya’daki tüm faaliyetlerini ve Ukrayna’daki ürün dağıtımlarını askıya alma kararı aldı.
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