CANLI ANLATIM| Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü harekata dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımlar bugün İngiltere ve İsviçre'den gelen yeni kararlarla devam etti. Bu arada ülkeden çekilen Batılı firmalar kervanına İtalyan Lavazza da katıldı.
17:20 13.04.2022
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nde sınır noktasına ateş açıldı
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk Bölgesi'nin Korenevskiy yerleşiminin makamları, Gordeyevka'daki sınır noktasına Ukrayna tarafından ateş açıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Bir saat Gordeyevka köyündeki sınır noktasına ateş açıldı. Rus sınıf muhafızlarının karşılık ateşiyle karşı tarafın ateş noktaları bastırıldı. Bizim tarafımızda can kaybı ve tahribat yok" dendi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, olayın saat 14:00 civarında yaşandığını söyledi.
Açıklamada, "Bir saat Gordeyevka köyündeki sınır noktasına ateş açıldı. Rus sınıf muhafızlarının karşılık ateşiyle karşı tarafın ateş noktaları bastırıldı. Bizim tarafımızda can kaybı ve tahribat yok" dendi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, olayın saat 14:00 civarında yaşandığını söyledi.
17:13 13.04.2022
Lavazza, Rusya’daki faaliyetlerini durduruyor
İtalyan kahve üreticisi Lavazza, Rusya’daki tüm faaliyetlerini ve Ukrayna’daki ürün dağıtımlarını askıya alma kararı aldı.